Geen Conner Rousseau op nieuwjaarsreceptie van Vooruit in Brugge, wel een strijdvaardige Melissa Depraetere

In een goed volgelopen Beurs Meeting & Congres Center (BMCC) in Brugge vond vandaag (zondag) de nationale nieuwjaarsreceptie van Vooruit plaats. Voorzitter Melissa Depraetere toonde zich zeker van de zege in aanloop naar de parlementsverkiezingen. Ze gooide ook met bloemetjes naar haar afwezige voorganger Conner Rousseau. Maar of en wanneer die laatste het politieke toneel opnieuw zal betreden blijft onduidelijk.

Komt Conner Rousseau terug naar de nationale politiek? Zou hij het podium betreden tijdens de nationale nieuwjaarsreceptie? Dat was voor veel waarnemers en sympathisanten dé grote vraag in aanloop naar de nieuwjaarsreceptie in het nieuwe beursgebouw in Brugge.

Tijdens de speech van zijn opvolgster werd duidelijk dat de voormalige voorzitter niet zou verschijnen op het evenement. Melissa Depraetere loofde en dankte Conner Rousseau uitvoerig als de man die ‘de vriendschap en de eenheid terug in de partij bracht’ en die zorgde voor een ‘elektroshock’ maar liet ook verstaan dat hij niet aanwezig was. Toch kreeg hij een erg luid en langdurig applaus. Of en wanneer Rousseau terug zou komen op het politieke voorplan kwamen we niet te weten.

Verkiezingen winnen

In een enthousiaste speech liet Depraetere duidelijk verstaan dat de sfeer erg goed zit. “Wij zullen de verkiezingen winnen!”, klonk het meer dan eens. Ze wees er duidelijk op waarover de verkiezingen gaan voor Vooruit: “Zaken die ooit evident waren – zoals betaalbaar wonen, betaalbare zorg, betaalbare kinderopvang en een bushalte in de buurt – moeten terug voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn!”, klonk het.

Ze wees verder ook op de realisaties van de federale regering, waarbij ze niet naliet de Vooruit-ministers Frank Vandenbroucke en Caroline Genez te feleciteren. “”Hogere minimumpensioenen, hogere minimumlonen, meer bijdragen door de grote bedrijven, lagere btw op energie, lagere ziekenhuisfacturen… dat hebben we allemaal gerealiseerd”, aldus Depraetere.

Tijdens haar speech zaten zowat alle partijtoppers – ministers, parlementsleden en lijsttrekkers – achter haar op het podium in steun. Voor Brugge zat daar ook schepen en Vlaams lijsttrekker Pablo Annys bij. Huidig Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht was niet te zien .

Opgemerkte aanwezige was overigens PS-voorzitter en burgemeester van Charerloi Paul Magnette, die een erg warm onthaal kreeg.

(PDV)