Dierenasiel van Roeselare uit zich tegen wetsvoorstel in open brief: “kan niet door de beugel”

60 dierenbeschermingsorganisaties kaarten in een open brief een wetsontwerp aan dat te weinig rekening zou houden met het welzijn van de dieren. Het dierenasiel van Roeselare is een van de ondergetekende organisaties.

In een open brief roepen 60 dierenbeschermingsorganisaties op tot een wijziging van een wetsontwerp. Het wetsvoorstel bevoordeelt vooral dierenhandelaars en benadeelt in grote mate de toekomstige eigenaars van dieren en ook de dieren zelf, volgens de ondergetekende organisaties. Het dierenasiel van Roeselare is een van die organisaties.

De problemen die de open brief aankaart, zijn onder andere de volgende: de wettelijke garantieperiode bij de aankoop van een huisdier wordt teruggebracht van 2 tot 1 jaar, de vrije keuze van een dierenarts wordt ingeperkt en de verkoper zal nog steeds dieren met erfelijke ziektes, afwijkingen en aandoeningen kunnen verkopen.

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, legt uit: “Zo kan dit wetsontwerp absoluut niet door de beugel. Men probeert het te verkopen als vooruitgang terwijl het in feite een aanzienlijke negatieve impact zal hebben op toekomstige kopers van gezelschapsdieren en natuurlijk ook op de dieren zelf. Politici moeten rekening houden met de belangen van dieren en hun eigenaars in plaats van de handelaars te bevoordelen.”

Het wetsontwerp komt van Pierre-Yves Dermagne (PS), Vincent Van Quickenborne en Alexia Bertrand (Open Vld). De dierenbeschermingsorganisaties roepen de regering met klem op om de tekst terug te sturen voor overleg of op zijn minst om het wetsvoorstel grondig te herzien. De organisaties vragen de leden van Commissie Economie en Consumentenbescherming dan ook om dit ontwerp niet goed te keuren.