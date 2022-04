CD&V-voorzitter Joachim Coens belooft radicale voorstellen om inkomens te verhogen

Het mandaat van CD&V-voorzitter Joachim Coens loopt in december af. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij daar nog een termijn wil bijdoen. Maar eerst is er nog een congres in oktober waarbij CD&V ‘radicale voorstellen’ belooft voor de inkomens van de mensen. Dat zegt hij in een uitgebreid interview in De Zondag.

CD&V-voorzitter Coens ziet in de Franse verkiezingen een waarschuwing voor de centrumpartijen van ons land. “Wij moeten niet wegkijken van de extreme partijen. We moeten juist het volkse van hen overnemen, capteren. Dat is mijn vaste overtuiging. Wij moeten een volkse centrumpartij worden.”

“De mensen hebben er genoeg van, ze willen dat er rekening gehouden wordt met hen. Dat is wat wij moeten doen. Mijn analyse is klaar: het kapitalisme en de globalisering zijn te ver doorgeslagen. (benadrukt) Er zijn meer en meer mensen die werken en tóch in de miserie zitten: de working poor. Dat kan écht niet. Dat is waarom de mensen stampen op de politiek.”

Working poor

Hij kondigt in De Zondag een congres aan over het inkomen van mensen. “Dat wordt onze core business. En wees maar zeker: we zullen daar met radicale voorstellen komen. We moeten de lasten verschuiven van arbeid naar de grootste vermogens. Een bedrijf mag winst maken, maar moet ook bijdragen aan de samenleving. Het is niet normaal dat grote bedrijven megawinsten maken en amper belastingen betalen, terwijl hun werknemers met moeite rondkomen. Dat werkt ook in het nadeel van de kleine ondernemingen die wel genoeg bijdragen. Een deftig inkomen voor iedereen: dat is onze strijd.”

Nieuwe voorzittersverkiezingen

In december loopt het driejarig manaat van Joachim Coens als CD&V-voorzitter af. Hij wil nog niet gezegd hebben dat hij weer voorzitterskandidaat is. Maar wel: “Het is geen geheim dat ik betreur dat ik vooral coronavoorzitter ben geweest. Ik heb niet ten volle kunnen renderen in deze crisis. Dat weet ik van mezelf. Ik heb mensen nodig rondom mij, ik moet mensen kunnen voelen. Fysiek, niet digitaal. Mijn werk is niet af, dus ja … (aarzelend) Maar ik wil daar verder niet te veel over zeggen.”

Lees hier het volledige interview in De Zondag