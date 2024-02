Bram Van Hecke prijkt als eerste opvolger op de Europese CD&V-lijst: “Een sprong in het duister”

Bram Van Hecke, zoon van Geert Van Hecke en Carine Cornu en de broer van Arne, Marrit en Senne, waagt op 9 juni zijn kans voor de Europese verkiezingen. Hij is gevraagd door CD&V en zal op die lijst de eerste opvolgersplaats bekleden. “Dit is voor mij een sprong in het duister. Waarom ik dit wil doen? Ik vind dat de politiek mensen nodig heeft die er voor zorgen dat de wereld van morgen er beter uitziet. En daar wil ik aan meewerken”, zegt Bram.

Bram Van Hecke (28) groeide op in de Kwadeweg waar zijn ouders een landbouwbedrijf uitbaten. Daar kreeg hij de liefde voor het boerenleven mee. Bram is van opleiding bio-ingenieur, richting landbouwkunde. Hij studeerde ook Europese politiek in Polen. “Ik woon tijdens de week in Brussel – dit is een betere uitvalbasis voor mijn job – maar voel me nog altijd volledig Oudenburgenaar, zegt hij. “Tijdens mijn studies heb ik mijn interesse voor duurzame landbouw in al zijn facetten ontwikkeld. Aan de universiteit leerde ik niet alleen hard studeren maar ook begrijpen en kritisch nadenken over elk facet van de landbouw”, aldus Bram die nadat hij zijn diploma behaalde ook nog aan de Kansas State University in de Verenigde Staten ging studeren. “Een universiteit die heel hoog aangeschreven staat en landbouw is er een van de speerpunten.” Maar de liefde voor landbouw kreeg Bram Van Hecke vooral van thuis mee.

Tot voor kort was Bram voorzitter van de Groene Kring, de spreekbuis voor jonge land- en tuinbouwers. Hij was er 4,5 jaar voorzitter en gaf zijn ontslag om aan politiek te gaan doen.

Bezorgdheid

“Ik ben inderdaad gevraagd door CD&V om als eerste opvolger op de Europese lijst te staan.” Dat Bram Van Hecke de stap naar de politiek zet, heeft veel te maken met zijn bezorgdheid voor de landbouwers. “Er zijn te veel nieuwe regeltjes, veel problemen die het de landbouwbedrijven moeilijk maken. Veel jonge boeren zien geen toekomst meer. We moeten er voor zorgen dat Europa zich meer inzet voor deze jonge generatie landbouwers”, stelt Bram. “Er moet dus iets gebeuren. Daarom wil ik me engageren: niet kritisch zijn en aan de kant blijven staan. Ik kijk er naar uit om aan de debatten deel te nemen.”

“Ik leerde kritisch nadenken over elk facet van de landbouw”

“Of politiek iets voor mij zal zijn? Geen idee, het is echt een sprong in het duister. Maar mijn hart zegt: zo kan het niet verder. Politiek is een pittige en harde wereld. Via Europa kunnen we als partij er voor zorgen dat die jonge boeren wel nog een toekomst hebben, want in grote lijnen komen de wetgevingen via Europa”, aldus Bram die hoopt dat zijn partij zeker één en misschien wel twee zetels haalt.

Helse periode

Dat er een helse periode aankomt met campagne voeren, beseft Bram Van Hecke ten volle. Vandaar dat hij zijn ontslag gaf als voorzitter van de Groene Kring. “Het was voor mij een voorrecht om 4,5 jaar te werken voor onze jonge boeren. Als Groene Kring proberen we het verschil te maken, voor een toekomst te zorgen. Met veel mensen samen hebben we het allerbeste gedaan om jonge boeren te ondersteunen.”

Of er voor de jonge boeren nog een toekomst is? Bram Van Hecke gelooft dat wie in de landbouw een toekomst wil uitbouwen, gepassioneerd moet zijn. “Financieel is het niet altijd mogelijk. Dus moet het boerenleven aantrekkelijker worden gemaakt: landbouworganisaties en overheden kunnen hier hulp en ondersteuning bieden. Maar laat ons stellen dat landbouw in Vlaanderen zeker nog een toekomst heeft.”

Lokale lijst

Of Bram Van Hecke de partij ook lokaal zal steunen met zijn kandidatuur op CD&V+, laat hij in het midden. “Ik ontken noch bevestig. Dit is heel voorbarig.” Maar dan moet hij eerst weer officieel Oudenburgenaar worden.