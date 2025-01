Arizona heeft regeerakkoord beet

De Arizonapartijen zijn het vrijdagavond omstreeks 21.30 eens geraakt over een federaal regeerakkoord. Dat bevestigt een goede bron aan Belga.

Alea iacta est! ✌️ pic.twitter.com/aOZRYiZrPs — Bart De Wever (@Bart_DeWever) January 31, 2025



Formateur Bart De Wever trok vrijdagavond nog naar het koninklijk paleis voor een audiëntie met koning Filip, waar hij het akkoord toelichtte. De N-VA-voorzitter is de gedoodverfde nieuwe premier.

Witte rook

De hoofdonderhandelaars van N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit en CD&V zaten al sinds woensdagmiddag in conclaaf in de Koninklijke Militaire School in Brussel. Die onderhandelingen verliepen moeizaam, zeker over de thema’s werk, belastingen en pensioenen die al eerder een struikelsteen bleken in de formatie.

Vrijdagavond rond 20 uur bereikten de onderhandelaars dan toch een akkoord over dat sociaaleconomische luik. Daarna moest er enkel nog over ethische kwesties als abortus en euthanasie worden gedebatteerd, maar ook die gesprekken zijn nu dus rond.

Bijna acht maanden na de verkiezingen krijgt het land dus een nieuwe federale regering, al moeten de betrokken partijen het regeerakkoord nog altijd goedgekeurd krijgen op een congres. Die partijcongressen zijn wellicht voor komend weekend.

Naast Bart De Wever, die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid premier wordt, is het nog niet duidelijk wie er in die nieuwe regering stapt. Vermoedelijk moeten de partijvoorzitters daar nog afspraken over maken.