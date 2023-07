N-VA steekt de taalgrens over om Walen aan te moedigen in West-Vlaanderen te komen werken: “Iets wat de federale regering zou moeten doen”

Een team met West-Vlaamse N-VA-politici heeft woensdagmorgen over de taalgrens, in Henegouwen, Walen warm proberen maken om aan de slag te gaan bij West-Vlaamse bedrijven. “Je merkt dat de mensen daar wel enthousiast zijn, maar dat ze totaal niet aangemoedigd worden door Waalse politici om de stap te zetten”, zegt volksvertegenwoordiger Axel Ronse. “Wat wij gedaan hebben, zou de federale regering eigenlijk structureel moeten doen.”

De N-VA-politici deelden flyers uit op de markt van Moeskroen, met de uitnodiging om te komen werken in West-Vlaanderen. “De vele bedrijven in West-Vlaanderen alleen al telden eind mei samen 13.268 vacatures”, zeggen volksvertegenwoordigers Axel Ronse en Björn Anseeuw van de N-VA. “Jammer genoeg vinden ze amper werknemers in eigen provincie. Henegouwen telt met 61,4 % de laagste werkgelegenheidsgraad in België. We nodigen daarom alle werkzoekenden in onze buurprovincie uit om te solliciteren voor een job in West-Vlaanderen.”

West-Vlaanderen telt tal van succesvolle bedrijven in verschillende sectoren, klinkt het verder. “De belangrijkste grondstof voor de vele ondernemingen is en blijft werknemers. Alleen wordt het steeds moeilijker om de vele vacatures in te vullen. Zo telt West-Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 78 % en een werkloosheidsgraad van amper 2,7 %.”

Potentieel

“Uit recente cijfers van VOKA blijkt dat er cijfermatig minder dan één werkzoekende is per openstaande vacature”, zegt Ronse. “Om de vacatures in te vullen, moeten we dus wel op zoek naar mensen buiten onze provincie. Naast de laagste werkgelegenheidsgraad heeft Henegouwen daarbovenop een werkloosheidsgraad van meer dan 10 % en dat biedt een enorm potentieel voor de West-Vlaamse en bij uitbreiding alle Vlaamse ondernemers.”

“Toch vindt deze groep werkzoekenden de weg naar onze provincie amper. Met deze actie herinneren we hen eraan dat ze van harte welkom zijn om te solliciteren voor één van de 14.000 jobs in West-Vlaanderen”, gaat Kamerlid Björn Anseeuw uit Oostende verder.

“We merkten ook dat de mensen die we aanspraken vanmorgen, eigenlijk wel enthousiast zijn en dat wel zien zitten om over de taalgrens te komen werken”, zegt Ronse. “Er is dus een grote kloof tussen de Waalse bevolking en de Waalse politici op dat vlak. De politici zien hun mensen liever werkloos in de zetel zitten, dan hen aan te moedigen om over de grens werk te zoeken, waar er in overvloed is.”

Nederlands

“Er was wel één terugkerende bezorgdheid bij de mensen die we aanspraken: het feit dat ze geen Nederlands spreken. Voor veel werkgevers is dat geen dealbreaker. Nederlands kunnen ze altijd wat aanleren op de werkvloer, eens ze aan de slag zijn. Dat hebben we dan ook zo overgebracht vanmorgen. Eigenlijk is dat iets dat de federale regering zou moeten doen: de werkkrachten die onze economie zo hard nodig heeft, over de taalgrens gaan halen. Maar Alexander De Croo blijft maar treuzelen.”

Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd

“Uiteraard is er meer nodig dan dit charmeoffensief”, zeggen Ronse en Anseeuw. “Voor de Vlaamse economie zijn grondige hervormingen op de arbeidsmarkt broodnodig. Zo moeten werkloosheidsuitkeringen eindelijk beperkt worden in de tijd. Dat is zowat overal ter wereld het geval, behalve in dit land. Zo werken er in West-Vlaanderen bijvoorbeeld 14.000 mensen uit Noord-Frankrijk en slechts 1.362 uit Henegouwen. Dat komt omdat de werkloosheidsuitkeringen hier niet beperkt zijn in de tijd, in Frankrijk zijn ze dat wel”, verduidelijkt Björn Anseeuw.

Betere samenwerking tussen VDAB en FOREM

“Tegelijk moeten de VDAB en haar Waalse tegenhanger FOREM veel beter samenwerken”, stelt Axel Ronse. “Om de vele vacatures in te vullen, kijken we dikwijls naar arbeidsmigratie uit het buitenland. Maar het is veel beter om werkzoekenden uit Henegouwen naar onze vacatures te leiden. Zo stuurde de VDAB vorig jaar 117.000 openstaande vacatures door naar de Waalse arbeidsbemiddelaar FOREM. Slechts 51 werkzoekende kwamen solliciteren in Vlaanderen. Het is tijd voor een grondige samenwerkingsovereenkomst tussen de beide arbeidsbemiddelaars”, besluit Axel Ronse. (JM)