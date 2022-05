Minister Vandenbroucke ziet meerwaarde in materniteit Menen

De onzekerheid rond de toekomst van de materniteit in Menen lijkt van de baan. Tijdens een vragensessie in de Kamer liet minister Vandenbroucke verstaan dat hij toch een meerwaarde ziet in het criterium van nabijheid. In Menen zelf laten ze er alvast hun slaap niet meer voor.

“Al meer dan 20 jaar zijn we een speelbal. We focussen ons liever op onze patiënten dan op de politiek”, klinkt het in de wandelgangen. Sluiten, niet sluiten, samensmelten, niet genoeg cijfers of toch weer wel? Wie het nieuws rond de materniteiten de afgelopen jaren volgde, kon weinig anders dan het woord soap in de mond te nemen.”

“Plannen van federaal minister De Block lieten in 2020 weinig aan de verbeelding over. Menen zou haar materniteit zien verdwijnen! Er waren er te veel, te dicht op elkaar en ze kostten allemaal te veel geld. Twee jaar later lijkt de storm te zijn gaan liggen, al liet de meest recente interventie van minister Vandenbroucke in de Kamer opnieuw stof opwaaien. Uit enkele antwoorden bleek dat het ministerie opnieuw een bocht van 180 graden had gemaakt.

Fabrieksniveau

“Al meer dan 20 jaar spreekt men bijna voortdurend over sluitingen”, zucht Heidy Loison wanneer we haar hierover aanspreken. Als hoofdverpleegkundige weet ze als geen ander wat er leeft bij zowel medewerkers als patiënten op de materniteit. “Toen het woord sluiting voor het eerst in de mond werd genomen, waren de pijlen gericht op de pediatrie. Dat veranderde toen naar de materniteit en keer op keer werd dat opnieuw door politici opgerakeld. Natuurlijk waren er paniekreacties, zowel bij het personeel als bij de mama’s die bij ons kwamen voor hun bevalling.”

“Ondertussen hebben we er ons bij neergelegd en breken we er onze hoofden niet meer over. Trouwens, de cijfers liegen er niet om. Jaar na jaar kan de materniteit van Menen een stijgende curve voorleggen. De grote ziekenhuizen kennen dan weer een omgekeerde trend. Dat maakt meer dan ooit duidelijk dat mensen bewust op zoek gaan naar de kleinere materniteiten, waar ze in veelal familiale omstandigheden terechtkomen. Mensen hebben geen nood meer aan zorg op fabrieksniveau, maar willen een persoonlijke aanpak.” (CLL)