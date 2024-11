Mesense gemeenteraad zwaait vier raadsleden uit

Vanavond was er voor de laatste keer gemeenteraad met de ‘oude’ ploeg. De zitting zelf was snel beklonken, maar na afloop had burgemeester Sandy Evrard toch nog een speechke in petto ter ere van de vier afscheidnemende raadsleden. Ze werden bedacht met een fles champagne van de Monteberg, en vooral : veel lovende woorden.

Twee raadsleden zijn er straks niet meer bij omdat ze geen kandidaat meer waren : Kim Develter, die ook schepen was, en Chantal Ghesquière, beide van MLM. “Ik ken Kim al heel lang, van toen hij nog een jong manneke was en samen met zijn broer meeging op melkronde, geposteerd boven op de camionette”, aldus burgemeester Sandy Evrard. “Hij had de politiek duidelijk in de genen, want zijn grootvader is ook nog schepen geweest. In de zes jaar waarin Kim schepen was heeft hij héél veel gedaan voor Mesen. Hij is een man van de daad, helemaal geen tafelspringer. Het wordt trouwens geen volledig afscheid, want hij blijft lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. En”, zo besloot de burgemeester wat raadselachtig, “wie weet zien we hem binnen een aantal jaar nog terug, weer op het hoogste niveau…” Van Chantal Ghesquière wist de burgemeester dan weer te vertellen dat hij haar bij moeilijke vraagstukken al eens durfde te bellen om goeie raad. “Ze was de stille kracht, vaak achter de schermen, zowel voor de stad als onze partij.”

En dan zijn er natuurlijk nog de twee raadsleden van Respect!, die hun zetel verliezen omdat de oppositie geen enkele verkozene meer heeft. Ondertussen is het verhaal bekend : MLM biedt Respect! genereus een zitje aan in het Bijzonder Comité : Evelyne Wybo zal dit invullen, met Kristof Veramme als plaatsvervanger. De burgemeester prees hen beiden om hun constructieve kritiek vanop de oppositiebanken. “Er waren als wel eens discussies of meningsverschillen, maar we konden die altijd overbruggen en achteraf bleek de waarheid al wel eens ergens in het midden te liggen”, aldus nog burgemeester Sandy, die aan alle vier zijn oprechte dank uitsprak voor het geloof dat ze gehad hebben in het gemeentebeleid en in hem als burgemeester. “En dat in moeilijke omstandigheden zoals corona en de sterke inflatie.”

Op zoek naar meer geld

Waarmee we meteen aanbeland zijn aan een van de agendapunten van de raadzitting : de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, zowel voor de gemeente als het OCMW. “De cijfers zijn niet rooskleurig”, gaf de burgemeester toe, “maar het is dan ook verdraaid niet gemakkelijk om als kleine gemeente het hoofd boven water te houden met alle nieuwe uitdagingen die aan de gemeenten worden gesteld. Voor de huidige bestuursperiode hebben wij met de Vlaamse faciliteitengemeenten een overeenkomst kunnen sluiten met toenmalig minister van binnenlands bestuur Bart Somers, waardoor Mesen jaarlijks een goeie 250.000 euro extra ontvangt van de Vlaamse overheid. Maar die overeenkomst loopt af, en we moeten er dus alles aan doen om opnieuw een regeling te vinden. Die voor Mesen eigenlijk nog wat meer zou moeten zijn, want wij zijn superklein en hebben, in tegenstelling tot Spiere-Helkijn bijvoorbeeld, geen industrie. We zullen hierover contact kunnen hebben met de nieuwe binnenlandminister Hilde Crevits, en we willen de zaak ook nog aankaarten bij de provincie en bij Vlaams minister-president Diependaele. En we zullen alles op alles zetten voor een eerlijker verdeelsleutel van de bijdragen voor de hulpverleningszone, waar wij nu procentueel het meest betalen.”

Tijdens deze raadzitting konden we ook nog vernemen dat volgend jaar niet de Ypres Historic Rally maar wel de Rally van de Monteberg Mesen zal aandoen, op 4 en 5 mei. In 2026 is het dan weer de beurt aan Ypres Historic, dat trouwens op zaterdag 23 november e.k. te gebeuren staat. Schilderen op de openbare weg is dan verboden, zo besliste de raad. Na de raad pikten we ook nog op dat Patrick Sengier de nieuwe Mesense vertegenwoordiger in de politieraad van Arro Ieper zal worden.

De installatievergadering van de nieuwe Mesense gemeenteraad vindt plaats op donderdag 5 december.