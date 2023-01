Zuster Adrienne krijgt mogelijk straatnaam in Dentergem

Het gemeentebestuur zou graag een zijstraat van de Rivaweg officieel omdopen tot de Zuster Adriennestraat, naar de voormalig overste van de Orde van de Zusters van de Zeven Weeën.

“Het eerste deel van die straat zouden we graag naar de zuster vernoemen”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Het tweede willen we omdopen tot Lammerbrugjestraat, naar het gelijknamige brugje dat er vroeger lag. Het gaat om een voorlopige vaststelling op de gemeenteraad, nu moeten de adviesraden er zich nog over buigen. Als dit doorgang vindt, dan komt het vernieuwde woonzorgcentrum Mariaburcht aan de Zuster Adriennestraat 1 te liggen, want ze krijgt een nieuwe ingang langs die kant.”

Focus8720 ziet de straatnaamgeving minder zitten. De partij vreest voor de verkeersveiligheid in het straatje en wil het niet verbinden met de Rivaweg. Volgens hen is er ook te weinig lokale binding met de naam Zuster Adrienne. De burgemeester meent dat een reglement, waarbij doorgaand verkeer verboden wordt, een afdoende oplossing is om hinder te vermijden. Het punt werd meerderheid tegen oppositie aangenomen. De oppositie onthield zich.