Zaterdag D-Day voor stadsbrede lijst van Bart Tommelein: Open VLD, Groen en CD&V bevragen leden

De onderhandelingen tussen Open VLD, Groen en CD&V voor een gezamenlijke stadsbrede lijst voor de verkiezingen van 2024 zijn afgerond : komend weekend wordt het voorgesteld nadat de drie partijen hun leden raadplegen. Enkel bij Groen is er wat tegenwind. De naam van de lijst wordt zaterdag bekendgemaakt.

Al in 2021 lanceerde burgemeester Bart Tommelein het plan om met een brede lijst van de huidige meerderheidspartijen op te komen voor de gemeenteraadverkiezingen van oktober 2024. N-VA zag dat niet zitten, maar Groen en CD&V knoopten wel gesprekken aan. De voorbije weken werden die gefinaliseerd. De aankondiging van Bart Tommelein in april dat hij stopt met de nationale politiek en voluit gaat voor Oostende, zette het project nog meer kracht bij.

Zaterdagmorgen komt het partijbestuur van Open VLD bijéén en raadplegen ook Groen en CD&V al hun leden. De timing is ook goed gekozen : zo zal er op anderhalf jaar voor de verkiezingen duidelijk zijn waar het op staat. “Het is nu het moment om te beslissen”, zo luidt het bij één van de onderhandelaars.

Gesprekken klaar

Burgemeester Bart Tommelein bevestigt : “De gesprekken zijn klaar en we hebben lang gepraat. Het is een ambitieus project voor de stad en we zullen het zaterdagmiddag voorstellen als de leden van de drie partijen een akkoord geven.” Ook als één van de drie zou afhaken, gaat het project door.

Over de verdeling van plaatsen en mandaten wil Tommelein niet in detail gaan: “Het is logisch dat we rekening houden met de sterktes van de partijen en er zullen niet even veel mensen van de drie partijen op de lijst staan. Het precieze aantal staat zelfs nog niet vast. De liberalen zullen wel de meeste kandidaten hebben.” Over de schepenzetels en de ‘topvijf’ van de lijst wil de burgemeester niets zeggen.

CD&V

CD&V-voorzitter Lode Lancksweerdt : “De voorbije maanden hebben we met Open VLD en Groen een project uitgewerkt voor de stad. Er zijn heel veel raakvlakken en het zal ons sterken om samen naar de kiezer te stappen. We stellen zaterdag de krijtlijnen voor en willen een mandaat van onze leden voor de stadsbrede lijst. Normaal kan dat met de goedkeuring van het partijbureau, maar ik zal de leden bevragen. Er is wel consensus dat dit het juiste project is, want we werken al langer samen met Open VLD en al vijf jaar met Groen.”

Een heikel punt bij CD&V is de mogelijke opvolging van Bart Plasschaert. Hij is nu de ouderdomsdeken van het college en gaf al aan dat hij niet nog een volledige legislatuur zou zetelen. “We geloven dat hij een goede score kan halen, maar het zal de kiezer zijn die het zal bepalen.” Bij CD&V zouden de kandidaten, met uitzondering van een topvijf-plaats voor Plasschaert, in een blok op de lijst staan. “Het is niet de bedoeling dat we een blok krijgen van plaats 20 tot 30”, zegt Lancksweerdt.

Groen

Groen-schepenen Natacha Waldmann en Silke Beirens lieten eerder al weten dat ze het goed kunnen vinden in de ploeg van Tommelein en voorstander zijn van de samenwerking. Ook Kamerlid en gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt verdedigt : “Er zijn veel gesprekken geweest vanuit de overtuiging dat we de vernieuwing van Oostende niet mogen laten schieten. Het is belangrijk dat we die verderzetten. Er wordt onvoldoende samengewerkt in de politiek en dat willen we veranderen. We moeten de krachten bundelen en leggen de leden voor of we naar een gemeenschappelijke lijst gaan.”

Het onderhandelingsteam kreeg eerder van de Groen-leden al een mandaat voor gesprekken en vraagt zaterdag in De Grote Post het definitieve fiat voor het stadsproject. De Vriendt wil het aantal aangeboden plaatsen en mandaten niet bevestigen : “Onze gesprekken gingen over van alles en nog wat, maar ik geef geen commentaar en wil eerst de leden informeren.” Voor Groen zijn er plaatsen in de top van de lijst.

Tegenwind

Bij Groen is niet iedereen het eens met de plannen van de partijtop en is er al enige tijd wat (intern) protest. “Er is een aanbod dat Groen 30 procent van de plaatsen krijgt op de lijst. Er is ook al een toezegging is voor twee schepenzetels en de functie van gemeenteraadsvoorzitter”, luidt het.

Yves Miroir is zelfs openlijk tegen : “Ik vind dat Groen beter onder eigen vlag opkomt.” Of dat het groen licht kan tegenhouden is nog maar de vraag : in de partij hebben de kopstukken zich wel al uitgesproken voor een stadslijst. Als alles goed verloopt stelt Bart Tommelein zaterdagmiddag zijn project voor. Eén ding is zeker : het zal niet ‘stadslijst’ heten, want dat verwijst te veel naar de socialisten die zich in 2018 zo profileerden.