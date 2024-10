“Wil Céleste alle kansen geven”: Ex-burgemeester Henk Heyerick zet stap terug voor dochter

Einde van een tijdperk in Zulte: ex-burgemeester Henk Heyerick geeft de komende legislatuur zijn zitje in de gemeenteraad door aan zijn jongste dochter Céleste. Met negentien lentes is ze niet toevallig precies even oud als Henk toen hij 30 jaar geleden voor het eerst verkozen werd. “Als je ambitie hebt dan moet je jong beginnen en ik wil Céleste als vader alle kansen geven.”

Henk Heyerick (49) werd in 1995 voor het eerst verkozen in de Zultse gemeenteraad. Sindsdien zetelt hij onafgebroken tot op vandaag. Van 2007 tot 2013 mocht hij zich burgemeester noemen, sindsdien is zijn partij CD&V verwezen naar de oppositiebanken. Met 1.682 stemmen haalde hij in oktober op burgemeester Simon Lagrange na het meeste voorkeurstemmen. Als tweede in de rangschikking op de lijst CD&V/N-VA staat zijn dochter Céleste, die met 1.167 niet alleen de rest van haar eigen lijst maar ook enkele zetelende schepenen van Open Zulte achter zich laat.

Rijp beraad

“In juni haalde ik ondanks mijn jonge leeftijd al veel stemmen bij de Vlaamse verkiezingen: 624”, zegt Céleste. “Nu hoopte ik op iets meer, 700 of 800, want ik heb me echt wel ingezet en veel huisbezoeken gedaan. Dit resultaat had ik zeker niet verwacht.”

Naaste familieleden mogen volgens de regels niet samen zetelen, vader of dochter Heyerick zou dus een mandaat moeten opnemen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Dat was voor mij zeker ook oké, maar de keuze lag bij papa”.

Ambitie

Na rijp beraad besliste Henk uiteindelijk om zelf naar het BCSD te trekken en zijn gemeenteraadszetel aan zijn dochter te laten. “Ik was zelf 19 toen ik in 1995 verkozen raakte”, zegt Henk. “Ik vind het een mooie leeftijd om te leren. Als je ambitie hebt dan moet je jong beginnen, je hebt energie nodig. Céleste heeft een fantastische score behaald en het zou jammer zijn dat ze niet dezelfde kansen zou krijgen als iemand zonder familie in de gemeenteraad.”

“Mijn vader Jozef was lang schepen in Zulte, maar toen ik verkozen werd, was hij al twee jaar overleden. Ik heb nooit een coach naast mij gehad en, zonder de schoonmoeder te willen zijn, denk ik dat het een voordeel is voor Céleste om dat wel te hebben. Thuis heb ik altijd politiek gezien, maatschappelijk iets betekenen was erg belangrijk. Ik wou van kinds af aan burgemeester worden. Zowel toen als nu is onze familienaam toch een merk voor engagement in de gemeente.”

Familienaam

“Ook nu word ik nog vaak aangesproken op mijn grootvader”, beaamt Céleste. “Ik weet dat mijn familienaam wel meespeelt maar het is niet dat of mijn leeftijd die tellen, maar mijn gedrevenheid. Ik zat al in Jong CD&V en ga al een jaar of vier geregeld mee naar de gemeenteraad. Het is niet omdat ik negentien ben dat ik de komende zes jaar enkel ga zitten en opletten. Op 13 oktober hebben 1.167 mensen voor mij gestemd en ik moet hen vertegenwoordigen.”

“Ik ben niet geïntimideerd door de ervaring van de burgemeester en de schepenen, er is altijd ruimte voor verbetering. Ik denk dat het voor het bestuur interessant kan zijn om ideeën te horen van anderen, zeker van jongeren. Ik zal zeker niet opgeven als mijn ideeën niet gevolgd worden.”

Unieke kans

“Ik denk dat het bestuur veel moeite zal hebben om de ideeën van Céleste af te schieten”, zegt Henk. “Het raakt je wel als dat telkens gebeurt, maar mijn beslissing om te stoppen heeft daar niets mee te maken. Ik kon nog jaren doorgegaan zijn in de oppositie. Voor Céleste en voor Zulte is dit gewoon een unieke kans. Ik wil ook vooruitdenken, de CD&V is meer dan mij alleen.”

“In het BCSD neem ik een minder zichtbare rol op maar ik neem die wel serieus. Ik heb de ambitie om van onderuit toch wat te wegen op het sociaal beleid in de gemeente. Ik blijf een wakkere burger en zal mijn ideeën blijven lanceren. Het zou vreselijk zijn om te zeggen dat mijn carrière op mijn 49ste al afgesloten is. Dertig jaar gemeenteraad, dat zijn vele mooie en soms ook minder mooie herinneringen, maar allen ervaringen die de moeite waard waren. Ik zou iedereen aanraden om eens een politiek engagement op te nemen, al is het maar voor zes jaar. Het leert je hoe de maatschappij werkt. Voor mij heeft het alvast veel van mijn leven en zijn bepaald.”