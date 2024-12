Wie sluit aan bij een gemeentelijke adviesraad? Nieuwe kandidaten gezocht

Nu de nieuwe gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn geïnstalleerd, zijn er ook enkele adviesraden die een oproep doen naar nieuwe kandidaten voor de komende legislatuur. Wie graag ergens wil bij aansluiten, kan zich kandidaat stellen bij de desbetreffende adviesraad. Deze raden brengen advies uit die dan meegenomen wordt naar het gemeentebestuur.

“Er is eerst en vooral de landbouwraad”, klink het bij het Kortemarkse gemeentebestuur. “Dat is het aanspreekpunt voor alle land- en tuinbouwkwesties. Ook het ondersteunen of ontwikkelen van allerlei landbouwinitiatieven is een taak van de landbouwraad. Dan is er ook nog de verkeerscommissie. Die brengt onafhankelijk advies uit rond verkeer en mobiliteit in de gemeente. De raad bestaat uit afgevaardigden van de politieke fracties en adviesraden, de gemeentelijke administratie, de politie, het onderwijs en lokale verenigingen. De LVC heeft een aantal vaste leden en daarnaast een aantal variabele leden en gecoöpteerde leden.”

Bewuste burgers

“Er is ook nog de milieuraad, een groep van actieve, milieubewuste burgers en afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen die dossiers rond milieu en natuur in Kortemark bespreken, zoals groenaanleg, klimaatbeleid en biodiversiteit, advies over omgevingsvergunningen en het slibstort van Silvamo.”

Voorwaarden

“De ouderenadviesraad is dan weer een raad die advies geeft over alle beleidsbeslissingen die senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Deze raad bevordert samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg en staat in voor de coördinatie of organisatie van activiteiten voor elke senior in onze gemeente. Jaarlijks organiseert de ouderenadviesraad ook het kermisfeest. Tot slot is er ook nog de sportraad. Die wil sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. De raad brengt adviezen uit, organiseert samen met de sportdienst sportactiviteiten en ondersteunt sportverenigingen. De jeugdraad is een orgaan dat uit zichzelf al regelmatig nieuw bloed verwelkomt, dus daarvoor wordt geen oproep gelanceerd. Wie info wil over de voorwaarden en zich graag kandidaat wil stellen voor één van de andere raden, dient hiervoor contact op te nemen met de desbetreffende diensten in de gemeente.”

Alle info: www.kortemark.be.