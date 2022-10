Werken Melkmarkt in twee gesplitst, tweede deel pas na Izegem kermis 2023

STiP polste op de gemeenteraad naar de timing van de heraanleg van de Melkmarkt. “Volgens de ons toegestuurde timing zouden die werken na de kermis beginnen”, aldus Kurt Grymonprez.

“De timing is op vraag van de bewoners een beetje veranderd”, zegt schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA). “In november gaan er werken aan de nutsleidingen van start. Die lopen tot een flink stuk volgend jaar door. We vroegen bewoners en handelaars of we dan in de kalme zomermaanden de rioleringswerken zouden kunnen uitvoeren, maar zij zouden in de zomer liever hun terras zetten. Daarom is beslist om de rioleringswerken aan de Melkmarkt pas na de passage van de kermis in september 2023 aan te vatten. We gaan er uiteraard voor zorgen dat dit niet conflicteert met de renovatie van de Centrumbrug en de werken aan het Brugpark.” (vadu)