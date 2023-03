Weer wat schot in masterplan

Meer dan vijf jaar nadat er een nieuw masterplan voor Sint-Eloois-Winkel werd voorgesteld, komt er na een lange stilte nu toch weer wat schot in de zaak. De ontwikkelaar heeft de intentie om eerst op de site van het voormalig schoolgebouw een project uit te werken.

Al in 2017 gaven het gemeentebestuur en projectontwikkelaar Morpho Vastgoed aan om het centrum van Sint-Eloois-Winkel een nieuw elan te willen geven. Na een eerste infovergadering voor de bevolking toen boog de gemeenteraad in 2019 zich over het masterplan. Dat plan bevat onder andere 60 appartementen, een dertigtal woningen en 40 assistentiewoningen. Daarnaast zou er ook ruimte gemaakt worden voor nieuwe handelspanden. “De voorbije jaren bleef het echter heel stil rond het masterplan”, merkte oppositieraadslid Caroline Seynhaeve (Vooruit) tijdens de gemeenteraad op. Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) gaf aan dat er toch wel iets op til is.

Nieuwe inzichten

“Momenteel is er een ontwerp in opmaak voor het vervangen van het schoolgebouw. De ontwikkelaar wil nu daar starten. Aanvankelijk was het de bedoeling om in een eerste fase de site van Gedelux aan te pakken. We zijn nu enkele jaren verder en het masterplan van in 2017 is achterhaald. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten. Sowieso is het de bedoeling dat we vooraleer er een nieuw plan opgemaakt wordt, eerst een informatievergadering voor de bewoners organiseren.” (BF)