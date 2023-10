Vooruitblik op stembusgang: spannende strijd

Op 13 oktober 2024 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We namen poolshoogte bij burgemeester Lieven Huys van Wingene. “Het wordt anders dan anders, dat is overduidelijk. Naast het afschaffen van de opkomstplicht is er ook de goedgekeurde fusie met Ruiselede.”

Binnen één jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en zoals altijd heeft de kiezer in het stemhokje de kaarten in handen. De fusie tussen Wingene en Ruiselede is een feit en dat brengt uiteraard een grote verandering met zich mee. Burgemeester Lieven Huys legt uit: “Er moeten 27 gemeenteraadsleden verkozen worden en het college van burgemeester en schepenen zal negen leden tellen. Wie burgemeester wordt, beslissen de kiezers. Volgens het nieuw gemeentedecreet zal de persoon met de meeste stemmen van de grootste fractie in de meerderheid rechtstreeks burgemeester worden.”

Historisch

“Ik kan al kwijt dat CD&V Wingene en de partij RKD van burgemeester Greet De Roo van Ruiselede, samenwerken aan een eengemaakte lijst. De exacte naam van de lijst is nog niet beslist, maar we vertrekken vanuit de CD&V-vlag. De ploegen van Ruiselede en Wingene hebben mij gevraagd als lijsttrekker. We wachten nog even met het bekendmaken van de andere namen op onze lijst. We zullen ook deze keer nieuwe, sterke mensen een kans geven”, vertelt de burgemeester.

“Het zullen alvast historische gemeenteraadsverkiezingen worden. Het wordt voor iedereen in onze gemeente anders dan anders. Naast de fusie is er ook het afschaffen van de opkomstplicht. In lokale verkiezingen is de betrokkenheid groot en willen de inwoners aangeven welke mensen en projecten ze steunen. We gaan vol vertrouwen naar de kiezer, ook al zijn het altijd spannende momenten.”

Lijst N-VA

Wat oppositiepartij Burgerbelangen doet, is voorlopig nog onduidelijk. Gemeenteraadslid Pieter-Jan van N-VA liet vallen dat hij wel opkomt en de kleuren van N-VA verder wil verdedigen. “Er zijn plannen om N-VA opnieuw op de gemeenteraadsverkiezingslijst te plaatsen. Mijn politieke gedrevenheid is groot en de N-VA laat ik niet zomaar los.” (NS)