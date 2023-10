Vooruit verwelkomt Caroline Gennez op ‘Rooie Babbel’

Vooruit Blankenberge-Uitkerke organiseerde op zondag 22 oktober zijn traditionele Rooie Babbel in het Smash Café. Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez was daar ditmaal te gast. “Caroline kwam bij ons spreken over het belang van internationale solidariteit, het belang van onderwijs en hoe we daar met Vooruit op willen blijven inzetten”, zegt Anneke Crevits. Ook lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Pablo Annys kwam zondag langs op de Rooie Babbel in Blankenberge. (WK/foto WK)