Vooruit pleit voluit voor zonnepanelen op kerkdaken in Diksmuide

Als het van raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) afhangt, dan mogen er op de Diksmuidse kerkdaken zonnepanelen geïnstalleerd worden. “Die gebouwen zijn oost-west georiënteerd, hebben grote dakvlakken en steken hoog uit boven de andere panden.”

Het nieuwe systeem van energiedelen kan hier perfect. De kerkfabrieken kunnen de energie uit de zonnepanelen eerst zelf gebruiken en vervolgens kan men het overschot verkopen aan de burgers aan een goedkoper tarief dan dat van de energieleveranciers. Zo zorgen de kerkbesturen voor financieel gewin bij hun parochianen. Mochten de kerkbesturen daarvoor geen interesse hebben, dan kunnen ze de kerkdaken ook in erfpacht geven aan de stad.”

Extra geld

Schepen van Kerkfabrieken Martin Obin wil het energiedelen zeker bespreken met het centraal kerkbestuur maar een aanpassing van het meerjarenplan, om daarvoor vanuit de stadskas extra geld te voorzien, ziet hij nog niet zitten. “Je moet weten dat de helft van onze kerken daarvoor al niet in aanmerking komt omdat ze ofwel beschermde monumenten zijn ofwel in een beschermd dorpsgezicht staan. Ook moeten we eerst onderzoeken of de daken wel stabiel genoeg zijn.”

Milieuschepen Marc Deprez is het idee ook genegen. Hij merkte fijntjes op dat het energiedelen ook toegepast kan worden op de installatie van zonnepanelen op de Put van Nieuwkapelle waartegen al protest kwam. Dat project zit in onderzoeksfase.

(GUS)