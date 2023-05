Voormalig directeur ‘t Zandschooltje treedt toe tot Blankenbergse CD&VPLUS: “Ervaring inzetten tegen kinderkansarmoede”

Fabienne Blontrock, voormalig directeur van ’t Zandschooltje, is kandidaat voor de verruimingslijst CD&VPLUS in Blankenberge. “Verheugd met dit engagement”, zegt lijsttrekker Sandy Buysschaert. “We halen met Fabienne een pak ervaring, empathie en expertise in huis die we graag willen inzetten in de strijd tegen de kinderkansarmoede in onze stad.”

Bijna een op de drie kinderen in Blankenberge groeit op in kansarmoede. “Na enkele jaren van daling gaat het armoedecijfer opnieuw in stijgende lijn. We zijn ervan overtuigd dat Fabienne Blontrock de geknipte persoon is om dit probleem aan te pakken”, zegt Buysschaert.

Participatieve aanpak

“Vanuit mijn jarenlange ervaring in het plaatselijk onderwijs, weet ik dat er in onze stad inderdaad nog heel wat maatregelen kunnen genomen worden op vlak van ondersteuning. Het is dan ook mijn innige overtuiging dat, als we in bepaalde maatschappelijke sectoren verandering willen zien, we er zelf iets moeten en kunnen aan doen. Aan de zijlijn staan en kritiek geven is al te gemakkelijk”, aldus Fabienne zelf.

Ze pleit voor een participatieve aanpak. “Ik zie het als een persoonlijke uitdaging om de kansarmoede preventief aan te pakken door in te zetten op drempelverlagende en stadsbrede projecten: alle kinderen/ouders hebben recht op een kwalitatief, gevarieerd, breed en toegankelijk buitenschools maatschappelijk aanbod op maat. Door financiële drempels weg te nemen zodat kinderen maximaal kunnen participeren aan het schoolgebeuren, willen we hen een sterke toekomst bieden op de arbeidsmarkt. De verhoging van de onderwijscheques staat dan ook hoog op onze politieke agenda”, klinkt het.