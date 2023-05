Voetbalterrein 3 in Ingelmunster wordt een kunstgrasveld voor de jeugd én de eerste ploeg

De gemeente Ingelmunster kondigde al eerder de plannen aan voor een kunstgrasveld. Na een grondige analyse en uitgebreid overleg met SV Ingelmunster valt de keuze nu op terrein 3, het voetbalveld aan de overkant van de Ring.

“We hebben heel lang getwijfeld tussen terrein 1 en terrein 3”, zegt schepen van Sport Jan Rosseel. “Terrein 1 is sinds jaar en dag de thuishaven van de eerste ploeg. Het stadion met zijn grote tribunes en uitkijk op de kantine heeft een roemrijk verleden. De spelers genieten van een perfecte grasmat door het intensief beheer en de aanwezigheid van een beregeningsinstallatie. Gezien de mooie accommodatie, de kwaliteit van het veld en de historiek, spreekt dit uiteraard ook tot de verbeelding van de jeugdspelers.”

Niet achter blijven

SV Ingelmunster heeft ongeveer 350 jeugdvoetballers, die allemaal moeten trainen en wedstrijden spelen. Door de drogere zomers en het pesticidenverbod lukt het steeds moeilijker om de terreinen in goede staat te houden. Heel wat omliggende gemeenten beslisten intussen om een kunstgrasveld aan te leggen. Om een goede jeugdwerking te blijven garanderen, kan Ingelmunster niet langer achter blijven. “De keuze is uiteindelijk op terrein 3 gevallen. Dit terrein is nu in slechte staat, maar transformeert binnenkort dus tot een ideaal trainingsveld voor de jeugd en de eerste ploeg. De jongeren kunnen er ook hun matchen spelen. Met SVI stelden we de voorwaarde dat de jeugd op regelmatige basis kan spelen op terrein 1, wat momenteel niet zo is. We beseffen dat dit niet evident is, maar we staan hier wel op. We dulden het niet langer dat zo’n mooi voetbalstadion slechts 90 minuten per week gebruikt wordt”, verduidelijkt de schepen.

SV Ingelmunster engageert zich dan ook dat de jeugdspelers regelmatig matchen spelen op de mooie grasmat van terrein 1 en zo kunnen proeven van het stadiongevoel. In ideale omstandigheden kan de aanleg nog deze zomer. Jan Rosseel: “Administratief zijn we alles aan het voorbereiden. Een samenwerkingsovereenkomst met SVI komt binnenkort op de gemeenteraad. Via het raamcontract van de Vlaamse overheid is een versnelde aanwijzing van een aannemer mogelijk.” (PADI)