Vlaamse regering draagt gewestweg N8 in Menen over aan de stad: “Een goede zaak”

De drukke gewestweg N8 in Menen wordt een gemeenteweg. Het gaat om de doortocht in de Kortrijkstraat, Grote Markt en Ieperstraat. Ook de Yvonne Serruystraat behoort tot de overdracht. De stad krijgt hiervoor een vergoeding. “De Vlaamse regering nam de beslissing om de gewestweg over te dragen aan het stadsbestuur”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder (N-VA).

“Deze overdracht geeft de stad Menen meer controle over belangrijke infrastructuur in het centrum en biedt nieuwe mogelijkheden voor stadsontwikkeling.” Het beheer van de N8 is nu in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Pluspunten

De overdracht komt op een strategisch moment voor de stad Menen. Het stadsbestuur kan dankzij deze beslissing een aantal belangrijke projecten in eigen beheer realiseren. Zo kan de samenwerking met Fluvius rond het warmtenet efficiënter worden uitgerold, omdat de stad nu zelf de planning en coördinatie bepaalt. Maar de overdracht is ook een pluspunt voor de heraanleg van de Grote Markt, want door de integratie met de aanliggende wegen zal dat nu makkelijker te realiseren zijn.

Vlaams parlementslid Griet Vanryckegem (N-VA), die in de vorige legislatuur schepen was in Menen maar nu in de oppositie zit, noemt de overdracht een logische stap: “Dit is een goede zaak voor Menen”, zegt Griet. “Het idee om deze wegen over te dragen, is niet nieuw en werd eerder dit jaar (in maart, red.) door de gemeenteraad goedgekeurd.”

“Het biedt het nieuwe stadsbestuur nu de kansen om hiermee aan de slag te gaan en het warmtenet en heraanleg van de Grote Markt door te voeren zonder ook nog afhankelijk te zijn van beslissingstermijnen van de Vlaamse overheid. Het standpunt van de lokale afdeling van N-VA blijft wel om eerst enkele andere lopende werven af te werken alvorens nieuwe op te starten. De overdracht is een voorbeeld van hoe lokaal en gewestelijk beleid elkaar kunnen versterken in het belang van de inwoners van Menen.”

Ook in Wevelgem

De buurgemeente Wevelgem gaat ook een stuk van de drukke gewestweg N8 overnemen. Het kwam daarvoor tot een overeenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat in totaal om 700 meter in de doortocht Kortrijkstraat (vanaf kruispunt met Brugstraat inbegrepen, red.), Grote Markt, Guldenbergplein, Vanackerestraat en Menenstraat, tot en met het kruispunt met de Artoisstraat en Moorselestraat inbegrepen.

In september keurde de gemeenteraad van Wevelgem de overdracht goed en is het nu dus wachten op de handtekening van de nieuwe bevoegde minister.