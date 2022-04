Vlaams Belang voerde actie in Kortrijk tegen hoge brandstofprijzen

Zaterdagmiddag voerde Vlaams Belang Kortrijk aan prikactie aan een benzinestation in Kortrijk. “De meerinkomsten die de overheid nu graait door de energiecrisis, moeten terugvloeien naar onze mensen. Tanken moet betaalbaar blijven”, duidt Wouter Vermeersch.

Met de actie wil de partij protesteren voor betaalbare brandstofprijzen. “We betalen ons blauw aan de pomp. Het maakt niet uit of je benzine of diesel tankt, bij elke tankbeurt wordt onze portemonnee leeggeschud. En voor elke liter die de burger koopt, gaat een liter naar de staat, want de helft van de brandstofprijzen bestaat uit belastingen. Het wordt tijd dat ze in de Wetstraat eens luisteren naar de mensen in de Dorpstraat: maak tanken terug betaalbaar”, aldus Vermeersch.

De partij voert ook actie omdat ze niet tevreden is met de “magere energieakkoorden van paars-groen”. Midden maart stelde de regering namelijk een energiedeal voor, ook over de brandstofprijzen, maar het Vlaams Belang zegt dat die maatregelen “absoluut ontoereikend” zijn. De partij deelde flyers uit aan automobilisten en toonde een groot spandoek aan voorbijrijdende wagens met de boodschap: Claxonneer voor betaalbaar tanken!

Petitie opgestart

“Onze actie werd luid en enthousiast onthaald door voorbijrijdende automobilisten”, voegt volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul toe.

“Van elke twee euro die we aan een liter brandstof moeten uitgeven, graait de overheid er één. En van die euro geeft vadertje staat nu 17 cent terug. Dat is dus een aalmoes, want ondanks deze zelfverklaarde grote inspanning ontvangt de staat zo nog altijd meer inkomsten via brandstofbelastingen dan exact een jaar geleden. Hoog tijd dus dat die meerinkomsten terugkeren naar de mensen”, besluit Vermeersch.

Drie concrete maatregelen

Het Vlaams Belang stelde drie concrete maatregelen voor om dat te bereiken: de btw voor brandstof verlagen naar 6 procent; de accijnzen op brandstof verlegen met 25 cent, het door de EU toegelaten minimum, en het invoeren van een tijdelijke plafondprijs van 1,60 euro, de prijs van voor de crisis.

De actie van Vlaams Belang Kortrijk kadert in een bredere nationale campagne voor ‘betaalbaar tanken’ die in de komende dagen verder wordt uitgerold op 25 locaties in heel West-Vlaanderen. De partij heeft ook een petitie op poten gezet, die te vinden is op betaalbaartanken.be.

(PVH)