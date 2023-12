Vlaams Belang komt voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hooglede

Vlaams Belang heeft in de peilingen de wind in de zeilen. Ook in onze eigen provincie schieten de lokale afdelingen als paddenstoelen uit de grond. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 probeert Vlaams Belang ook in Hooglede mee te dingen naar de stem van de Hoogledenaar. Alexander Vandemaele is de voorzitter van de kersverse lokale afdeling en tevens ook de lijsttrekker voor de verkiezingen.

De 40-jarige technicus bij Zoutman woont sinds een kleine drie jaar op Sint-Jozef, De Geite in de volksmond. Voordien woonde hij in Izegem. Op het provinciaal secretariaat van de partij kreeg hij de vraag om als voorzitter zijn schouders onder het project in Hooglede te zetten. Tijd voor een kennismaking.

Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen als voorzitter?

“Onze ondervoorzitter Hansje Vandendriessche heeft ons samengebracht als team. Hij was al een tijdje aan het broeden op het plan om lokaal in Hooglede een afdeling te starten. In augustus zijn we dan aan de slag gegaan en ondertussen draait het goed.”

“Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf leden: de jongste is 20 en de oudste 59. We beschikken dus over een verscheiden team met zowel jongeren als senioren, mannen als vrouwen. Bovendien zijn ook alle delen van de gemeente vertegenwoordigd, zowel Gits, Hooglede, Sleihage als De Geite.”

Vlaams Belang doet het op nationaal vlak erg goed in de peilingen. Het is wellicht geen toeval dat jullie nu naar buiten komen in de gemeente?

“Toch wel. Sowieso was er al een tijdje een plan om iets te doen binnen de gemeente. In Hooglede is er momenteel geen alternatief voor de huidige drie partijen (CD&V, Allen 8830 en Groep 21, red.). Wij willen de inwoners een alternatief aanbieden en gaan ons niet verschuilen achter een andere naam of coalitiepartij. Zelf heb ik altijd al rechts gedachtegoed gehad. Wat me enorm opvalt is dat mensen er nu voor uitkomen dat ze rechts zijn. Vroeger werden we scheef bekeken. Nu krijgen we veel steunbetuigingen, ook uit onverwachte hoek. De mensen zijn het beleid beu en willen kiezen voor iets anders.”

Komen jullie met een voltallige lijst van 21 kandidaten en wat zijn de ambities?

“In een ideale situatie komen we met een voltallige lijst. We zijn momenteel nog op zoek naar heel wat kandidaten om de lijst mee te ondersteunen. Graag ook nog wat bekende koppen die zich willen scharen achter ons project. Uiteraard mag je gemeentepolitiek niet projecteren op de nationale politiek. Maar als we de cijfers van de federale verkiezingen van 2019 erbij nemen, zouden we in Hooglede op vier zetels uitkomen. Dat is ook het aantal zetels dat we minstens hopen te behalen.”

Waar liggen de klemtonen binnen jullie programma? Wat kan en moet anders?

“Binnen ons bestuur heeft elk zijn eigen accenten. Zo leg ik de klemtoon op veiligheid, specifiek op verkeersveiligheid. Onze ondervoorzitter houdt zich bezig met jeugdwerking. Zo moeten er meer mogelijkheden komen voor onze jeugd. Als boerengemeente willen we ook een betere ondersteuning voor de lokale landbouwer. Over het algemeen wordt er te weinig geluisterd naar de mensen, wij willen dat luisterend oor bieden.”

Het cordon sanitaire maakt een samenwerking met Vlaams Belang onmogelijk. Zien jullie mogelijkheden om dit in Hooglede te verbreken?

“We staan open voor een samenwerking met andere partijen, zonder onszelf daarbij volledig weg te cijferen. De kiezer zal natuurlijk eerst beslissen hoe de kaarten verdeeld worden. Een peiling van Het Nieuwsblad gaf wel aan dat niemand bereid is tot samenwerking met ons. Indien er geen overeenkomsten zijn, zullen we zeker onze belangen verdedigen vanuit de oppositie.”

Het worden de eerste gemeenteraadsverkiezingen zonder stemplicht. Zal dat zijn invloed hebben?

“De afschaffing om verplicht te gaan stemmen zal wellicht in het nadeel van Vlaams Belang spelen, waarschijnlijk heeft men dat ook om die reden doorgevoerd. Het is aan ons om de mensen tot in het stembureau te krijgen. Elke stemt telt, zeker in een kleine gemeente zoals Hooglede.”