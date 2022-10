Vlaams Belang komt met lijst bij volgende verkiezingen in Oostrozebeke: “In 2024 willen we in de gemeente meebesturen”

We zijn twee jaar voor de nieuwe Oostrozebeekse gemeenteraadsverkiezingen en het ziet er naar uit dat bestaande partijen, Oostrozebeke. nu en Inspraak, concurrentie mogen verwachten van een derde partij. Vlaams Belang wil immers ook met een lijst komen. Volgens voorzitter Luc Van Extergem is de samenstelling ervan al goed opgeschoten en komt alles in orde.

Luc Van Extergem (70) is wellicht voor de meeste Oostrozebekenaren een illustere onbekende, ook al woont hij al twintig jaar in Oostrozebeke.

“Het idee om aan dorpspolitiek te gaan doen is er gekomen tijdens de coronaperiode, maar vooral tijdens mijn lange revalidatie na verschillende ziektes. Ik nam contact op met Sam Weyts, de secretaris van Vlaams Belang in Izegem, en die zette me ertoe aan om in Oostrozebeke te beginnen met een lijst aangezien liefst 28,3 procent van de Oostrozebeekse kiezers bij de laatste verkiezingen voor Vlaams Belang stemde. Dat betekent dat er in Oostrozebeke een groot potentieel aan stemmen voor het rapen ligt.”

“Nu bekend is geraakt dat we zeker opkomen met een lijst, zijn er haast dagelijks mensen die mij opbellen om lid te worden. We hebben al een plaatselijk bestuur gevormd, met een vijftal medewerkers: ondervoorzitter Bart Nuytten, Domien Braeckevelt, Annick Lemeire, Marijke Van Simaeys en Lieveke Lambrecht. Ikzelf zal op de achtergrond werken en vooral de jongeren aan bod laten komen. Het is zeker de bedoeling om over twee jaar op te komen met een volle lijst, maar ik zal er zelf niet op staan. Ik wil vooral werken aan de uitbouw van Vlaams Belang hier.”

“Of er dan zoveel misloopt in de gemeente? Kijk maar wat er allemaal misloopt in het OCMW, en dat niet alleen. Ik wil ook iets doen aan de vriendjespolitiek bij de verdeling van de postjes. Er zijn ook heel veel klachten over bouwdossiers. Die worden veel te streng behandeld, in plaats van te zoeken naar een aanvaardbare oplossing. Ik denk ook nog aan het stikstofbeleid… Ik geef toe dat tachtig procent van de beslissingen die worden genomen goed is, want de wet is de wet, maar voor twintig procent is er nog werk aan de winkel – denk aan het vreemdelingenbeleid en het drugsbeleid.”

“Of een volle lijst wel een haalbare kaart is? Ik denk dat het erin zit. Pas op, die kan ook aangevuld worden met enkele onafhankelijken. Het is sowieso de bedoeling om na de gemeenteraadsverkiezingen mee te besturen in de gemeente, eventueel in een coalitie, maar onder eigen vlag”, besluit Luc Van Extergem, die tot zijn 42ste rugby heeft gespeeld.