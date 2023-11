Vlaams Belang Heuvelland voert actie: “Bewustzijn rond armoede vergroten”

Met een actie op de vrijdagmarkt in Wijtschate vroeg Vlaams Belang Heuvelland aandacht voor het sociale woonbeleid in de gemeente. “De wachtlijst loopt op tot gemiddeld vier jaar. Dat is ronduit onaanvaardbaar. Ook hier in Heuvelland zijn er wachtlijsten en staan gezinnen in de kou,” zegt afdelingsvoorzitter Luc Deschuttere. “We willen hen graag een hart onder de riem steken met deze actie en bovendien het bewustzijn rond armoede vergroten.”

Met een warme kop soep vroeg het Vlaams Belang ook aandacht voor het goede doel. Wie wil kon ook een vrijblijvende donatie doen die integraal naar Isbroodnodig ging. “Steeds meer mensen bij ons hebben het moeilijk. We pleiten dan ook voor een sterk sociaal woonbeleid dat onze mensen opnieuw een degelijke bescherming biedt. Zo willen we onder meer werk maken van een crisisplan om snel meer sociale woningen te bouwen, automatisch huurpremies toekennen, verhoogde controles op fraude uitvoeren en de toegang tot vreemdelingen die niet al een aantal jaar hier wonen en werken beperken.”

Vlaams woonbeleid

De partij wil ook specifiek het Vlaamse woonbeleid aan de kaak stellen. “De huidige Vlaamse regering-Jambon maakte een eigendom kopen voor de gewone Vlaming zo goed als onmogelijk”, aldus Deschuttere. “Het afschaffen van de woonbonus, de invoering van de renovatieplicht en de stijgende prijzen op de vastgoedmarkt, doen de nood aan betaalbare huurwoningen fors toenemen. Maar ook binnen het sociale woonbeleid zijn er grote problemen. Meer dan 176.000 gezinnen staan op een wachtlijst voor een sociale woning.”