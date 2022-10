Vijf nieuwe parken en een autovrije Grote Markt, Groen start twee jaar voor verkiezingen met campagne in Roeselare

Groen komt met een 14 puntenplan waarbij ze 13 concrete voorstellen doen voor een groenere stad. Het veertiende punt laten ze aan de burgers die vanaf nu hun inbreng kunnen doen.

Twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen start Groen de precampagne in Roeselare. Dat doen ze met een folder die bus aan bus wordt verdeeld in de stad. Daarin 13 concrete punten voor een groenere stad. “Het gaat om een kaart met 13 ideeën, van eenvoudige voorstellen tot een vrij radicale vergroening, waarbij we rekening houden met verschillende types: bos, recreatie, park, groene linten, straten, enz.”, begint voorzitter Eddy Demeersseman te vertellen. “In oppervlakte durven we stellen dat we op termijn naar een verdriedubbeling van de groene oppervlakte moeten gaan.”

“We gaan hierbij uit van vrij recente cijfers, waarbij er per inwoner in Roeselare slechts 9 à 12 vierkante meter groen beschikbaar is. Daarmee hangen we aan het staartje en zal een versnelde inhaalbeweging nodig zijn, om de jarenlange verwaarlozing goed te maken. In ons plan streven we ernaar de bestaande en de nieuwe groene zones met elkaar te verbinden, zodat wandelen en verblijven in het groen, een permanente ervaring wordt.”

“Een ander principe dat we hanteerden is de nabijheid van groen. We gaan ervan uit dat iedere bewoner zich maximum 500 meter moet verplaatsen om te kunnen genieten van een substantiële groene ruimte of omgeving.”

Uitbreiding bosgebied

Concreet gaat het bijvoorbeeld om volgende voorstellen. De partij wil een groene bomengordel rond het centrum. Ze ijveren voor vijf nieuwe parken aan of binnen de kleine ring: H. Hartpark, Cultuurpark, Pompierpark, Moermanpark en Traxpark. Ze dromen nog steeds van een volledig autovrije markt, net als van het verbinden van Sterrebos en Bergmolenbos. Een actie die recent al werd voorgesteld door de meerderheid. Daarnaast willen ze bijkomende beleefgebieden en de uitbreiding van het Bergmolenbos en Bergmolenbos.

“We willen op een constructieve manier aan oppositie doen. Dat het Moermanpark er effectief komt, is mede dankzij ons en daar kunnen we niet anders dan tevreden om zijn.”