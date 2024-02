Vertrouwen in bestuur zakt naar 15% volgens Gemeentemonitor, maar…“Geluksgevoel scoort goed”

Slechts 15% van de Zwevegemnaren zegt vertrouwen te hebben in het beleid, meer dan een halvering bij zes jaar terug. Dit is zowat het opvallendste resultaat in de driejaarlijkse Gemeentemonitor. Wij polsten bij meerderheid en oppositie naar een reactie.

Burgemeester Doutreluingne (TB) zegt dat de cijfers grondig en in hun onderlinge samenhang moeten bekeken worden en niet oppervlakkig. “Voor Zwevegem waren er maar 337 respondenten, wat op 25.500 inwoners amper 1,15% betekent.” De resultaten moeten volgens hem dus gerelativeerd worden.

“Wat het vertrouwen in het bestuur betreft, zien we dat 59% neutraal is, 26 % weinig en 15 % veel vertrouwen heeft. Dit is iets anders dan te concluderen dat maar 15% vertrouwen heeft in het lokaal bestuur. Niettemin moet worden vastgesteld dat in 2017 het resultaat op dat vlak veel beter was met 32%. Deze daling heeft misschien te maken met de ondertussen gewijzigde bestuurscoalitie. Wanneer de twee grote coalitiepartijen CD&V en Team Burgemeester elkaar meer wantrouwen dan vertrouwen, wordt dit ook zo gezien en gevoeld door de inwoners. Het is blijkbaar geen goede match en Team Burgemeester zal hieruit wellicht zijn lessen moeten trekken voor de toekomst.”

Geluksgevoel

“Het belangrijkste is dat het geluksgevoel in Zwevegem heel goed scoort met 84% en het onveiligheidsgevoel bijzonder laag is en gedaald is tot 3%. Ook de dienstverlening en tewerkstellingsgraad in de gemeente scoren bijzonder goed.”

Ook Eliane Spincemaille (CD&V) ziet zowel positieve elementen als aandachtspunten. “Wij zijn bijzonder tevreden dat 91% van de inwoners graag in onze gemeente woont, zich thuis voelt in de buurt (92%), tevreden is over de sportvoorzieningen (86%), de culturele voorzieningen (65%), de onderwijsvoorzieningen (89%), de ouderenvoorzieningen (77%), de digitale en loketdienstverlening van het lokaal bestuur (73%). Ook de Zwevegemse schuld per inwoner ligt opnieuw onder het Vlaams gemiddelde. Uiteraard zijn er ook werkpunten en het opkrikken van het vertrouwen tussen bestuur en inwoners is er zeker één van. Een grote groep (59%) gaf aan neutraal te staan als het op veel of weinig vertrouwen hebben in het gemeentebestuur aan komt. Via communicatie, actieve consultatie en participatie moet de band tussen inwoner en bestuur opnieuw kunnen aangehaald worden. Iets waarop wij als CD&V-fractie zeker willen op inzetten.”

Verontrustend

“Dat het vertrouwen in ons lokaal bestuur naar een historisch dieptepunt is gezakt, is eigenlijk wel verontrustend en een duidelijk signaal”, begint Wim Monteyne (N-VA). “Het is een verantwoordelijkheid van de volledige ploeg. Jammer genoeg spreekt deze ploeg in verschillende dossiers niet dezelfde taal. Dossiers die het vertrouwen van de burger geen deugd doen zijn bijvoorbeeld RUP Gemeentepark en RUP Heroriënteringszone Knokke.”

Inspraak

“Daarnaast is de ongebreidelde bouwwoede, met veel hoogbouw, een doorn in het oog. Ook het uitblijven van een doortastende visie op lokale economie en het Kerkenbeleidsplan hebben we meermaals aangekaart. Tot slot wil ik nog de mank gelopen of gebrekkige inspraak aangeven. Denk aan de herinrichting van de Lindelaan, het doodbloeden van de dorps- en wijkraden en de aangehaalde RUP’s.” Hij gaf ook mee dat men vanaf 2025 minstens opnieuw wil deelnemen aan het bestuur.

Kevin Vandewalle (Nu.Zwevegem) zegt niet verwonderd te zijn. “Het huidige bestuur heeft de laatste jaren meermaals getoond dat het niet denkt in functie van de burger en dat beslissingen worden genomen zonder naar de Zwevegemnaar te luisteren. Hoe kan je vertrouwen krijgen, als je niet eens luistert naar de mensen? We hopen dat deze cijfers een aantal mensen in het bestuur doet nadenken over hun stijl!”

Ivoren toren

Als voorbeelden gaf hij zowat dezelfde als N-VA. “Dossiers waarbij beslissingen werden genomen vooraleer de bevolking ook maar op enige manier wordt gevraagd om haar mening. Nadien probeert men nog de brokken te lijmen. Als het bestuur niet inziet dat de grootste oorzaak van de slechte score, niet gehoord worden is, dan bevestigt dit enkel dat ze besturen vanuit een ivoren toren.”