Véronique Buyck volgt overleden Karlos Callens op als burgemeester

Véronique Buyck volgt de overleden Karlos Callens op als burgemeester. Schepen Krist Soenens was maar enkele dagen dienstdoend burgemeester. Gemeenteraddsvoorzitter Hein Defour wordt schepen in de plaats van Véronique.

Groep 82 duidt schepen Véronique Buyck aan als opvolger van de op 8 oktober overleden burgemeester Karlos Callens. Deze beslissing werd al genomen toen Karlos Callens aangaf dat hij zijn mandaat niet ging vervolledigen. Binnen Groep 82 werd toen beslist om de toekomstige lijsttrekker te bepalen en dat deze persoon met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen het burgemeesterschap van Karlos Callens zou overnemen na diens ontslag. Door een streven naar verjonging, gekoppeld aan een jarenlange ervaring, viel toen de keuze op schepen Véronique Buyck.

Deze keuze voor een generatiesprong doet geenszins afbreuk aan de waardering binnen Groep 82 voor het jarenlange werk en de persoon van eerste schepen Krist Soenens. Ze zal dan ook met Krist Soenens een tandem vormen op weg naar de volgende verkiezingen.

“Helaas is alles niet zoals plan verlopen en heeft burgemeester Karlos nooit zijn ontslag kunnen indienen. Ik ben dankbaar dat Groep 82 voor mij heeft gekozen”, zegt Véronique Buyck. “Het zijn grote schoenen om te vullen maar zijn tevredenheid voor mij als aangeduide opvolger sterkt mij om mijn dienstbetoon voor alle inwoners van Ardooie en Koolskamp nog naar een hoger niveau te tillen. Ik neem deze uitdaging dan ook aan wetende dat ik 100 procent kan rekenen op de steun van alle schepenen en gemeenteraadsleden van Groep 82. ”

De bevoegdheden van Véronique Buyck als schepen worden overgenomen door gemeenteraadsvoorzitter Hein Defour die schepen wordt. Dieter Vanovertveldt (42) wordt aangeduid als nieuw gemeenteraadslid voor Groep 82.

De kersverse burgemeester is 38 jaar en groeide op in de Roeselaarsestraat in Ardooie waar haar grootvader indertijd een aardappelgroothandel (het huidige Calsa) opstartte en waar haar ouders jarenlang een winkel uitbaatten.