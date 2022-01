Verkoop van luchtmachtsite Koksijde kan nog niet worden geregeld: “Nog discussiëren over prijs”

Over de toekomst en meer bepaald over de aankoopprijs van de militaire luchtmachtbasis doen verschillende geruchten de ronde. En die wil burgemeester Marc Vanden Bussche de wereld uit helpen.

Bij de bekendmaking van de nieuwe naam ‘De nieuwe basis’ van de luchtmachtbasis Koksijde, werden de ambitieuze toekomstplannen uit de doeken gedaan voor de site die met 450 hectare zo groot is als de Brugse binnenstad. Al jaren werken de gemeente Koksijde en het provinciebestuur aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij deelprojecten innovatie-, recreatie-, natuur-, woon- en luchtbasis voor een evenwicht moeten zorgen. Defensie maakte bekend dat de helikoptervloot in 2024 definitief verhuist naar Oostende, maar tot dan blijft er militaire activiteit in Koksijde.

Over de aankoopprijs van de site circuleren wilde verhalen, en die wil burgemeester Marc Vanden Bussche uit de wereld helpen: “Pas als de laatste militair hier vertrekt, kunnen we overgaan tot een verkoop in totaliteit, een transactie tussen de federale en gemeentelijke overheid. Over de prijs zal nog worden gediscussieerd!”

“Defensie wil 50 miljoen, onze schatter raamt de waarde op 30 miljoen euro. Maar er zijn weinig vergelijkingspunten… Wat is de waarde van betonnen landingspistes? En, op deze site komt geen woonverkaveling! In de kazerne worden onze technische diensten ondergebracht, en waar deze diensten vroeger waren, bij de kerk in Koksijde-Dorp, komt een verkaveling voor zo’n 250 woningen. De vliegtuigloods kan eventueel een luchtvaartmuseum worden, maar al de rest moet worden gesloopt!”

Nieuwe invulling

Het gebied zit nu nog op slot, maar moet met dit plan in de toekomst een vrij toegankelijk domein worden. Zo zal er plaats zijn voor vliegrecreatie, natuurontwikkeling, een lokaal bedrijventerrein en wetenschapspark, nieuwe fietsverbindingen, bijkomende sport- en jeugdvoorzieningen, en gemeenschapsvoorzieningen.

Het project omvat ook de toekomstige woonontwikkeling in Koksijde-Dorp. Hoewel de militaire activiteit nog tot en met 2024 op het terrein zal blijven, kunnen ze nu al werk maken van concrete acties voor de nieuwe invulling van het gebied, met aandacht voor het open landschap.

(MVQ)