Verkiezingsbelofte maakt schuld, dus fietst Bieke (36) 643 (!) kilometer rond Knokke-Heist: “Ja, het is écht lastig”

Voor élke voorkeursstem één kilometer fietsen: dat was de opvallende verkiezingsbelofte van Bieke Trenson (Inzicht) uit Knokke-Heist. En dat voor het einde van het jaar. “Hiermee wil ik aantonen aan de mensen dat je samen veel meer kan bereiken dan alleen”, zegt Bieke. Alleen had ze gerekend op zo’n 200 voorkeursstemmen, geen veelvoud. Na 21 uur fietsen bereikte ze tóch de eindstreep, dankzij de steun van veel sympathisanten.

Ze was doodop, maar bovenal zéér trots op haar prestatie. Het was zondagavond even voor middernacht toen Bieke Trenson haar fiets triomfantelijk de lucht instak. Met moeite, want hoewel ze een verleden heeft als triatleet en vorig jaar nog werd verkozen tot sportvrouw van het jaar in Knokke-Heist, was het ook voor Bieke een zéér zware onderneming. Maar belofte maakt schuld, vindt ze. Dus hield de vrouw zich aan haar verkiezingsbelofte. Voor de gemeenteraadsverkiezingen had ze gezegd één kilometer te fietsen voor élke voorkeursstem. En dat werden er onverwacht dus 643. En zeggen dat ze zelf dacht in de buurt te eindigen van 200.

Omdat ze ook had beloofd de uitdaging voor het einde van het jaar af te vinken, was het zondag D-day. Al zaterdagnacht om 1.30 uur (zomertijd) vertrok ze voor haar tocht. In totaal negen rondjes van telkens 72 kilometer. “Ik stop elke ronde om wat te eten, drinken en verse kledij aan te doen”, vertelde Bieke tijdens één van de passages ongeveer halfweg. Op dat moment had ze nog ruim 275 kilometer voor de boeg. “Ik zie dat zeker zitten. Ik ben goed omringd dus ik verveel me niet. Het is plezant. Men zegt altijd dat politici mensen zijn die zaken beloven, maar ze niet doen. Maar kijk: ik wou het tegendeel bewijzen en heb er meteen werk van gemaakt.”

Lastig

Als getraind triatleet is Bieke wel gewoon aan zware inspanningen. Maar in de late namiddag begon ook zij het te voelen. “Ik denk niet dat ik nog snel zoiets ga doen”, vertelde ze omstreeks 17 uur met de glimlach. Op dat moment had ze nog zo’n zes uur te fietsen. “Het is écht lastig.” Al had ze wél geluk dat het zonnetje van de partij was. Net zoals de vele vrienden en sympathisanten die met haar meefietsten of steunden langs de kant van de weg.

Nieuwe belofte?Ook toen de duisternis viel bleef Trenson volhouden. Met fietsverlichting én nieuwe compagnons de route bleef ze volharden om de belofte tot een goed einde te brengen. Om 23.50 uur – ze zat dan al zo’n 21 uur op de fiets – was het dan zover en reed ze met een brede glimlach de oprit op. Opgewacht door supporters en familie stak ze de fiets boven het hoofd. Terecht, want ze legde de tocht af met een gemiddelde snelheid van 30 kilometer per uur. Uiteindelijk stopte de teller op 644,40 kilometer. “Die kilometer extra is eentje voor iemand die vergeten is op mij te stemmen”, grapte Bieke. Maar of ze binnen zes jaar dezelfde belofte gaat doen? Die kans is eerder klein. “Misschien zal ik dan het aantal voorkeursstemmen lopen in centimeter”, klonk het met een knipoog. Maar de prijs voor doorzettingsvermogen? Die mag ze nú al claimen. (MM)