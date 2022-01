Verenigingen en jongeren beroeren burgers van Lendelede in coronaperiode

Waar liggen de bewoners écht wakker van, vroegen we ons af. En na een korte bevraging bij enkele burgers bleek de impact van corona op het verenigingsleven en het welzijn van de jongeren een belangrijk item. Ook een project als Hoeve Vercamer zou men liever sneller zien evolueren.

“Zonder een goed draaiend verenigingsleven zou een sociaal leven in Lendelede niet langer mogelijk zijn”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V).

“Het bestuur nam de voorbije twee jaar al heel wat maatregelen om de jongeren in deze moeilijke coronatijden te ondersteunen. Met goed berekende subsidies, gratis ontsmettingsgels en mondmaskers, energierekeningen die ze in 2020 en 2021 niet moesten betalen, gratis zelftesten vóór ze op kamp gingen, nieuwe en/of aangepaste activiteiten van de jeugddienst en nog zoveel meer. Het welzijn van onze jongeren en verenigingen ligt ons na aan het hart.”

Soepeler

De N-VA vindt dat het bestuur voor jongeren en verenigingen soepeler moet omgaan met de soms onduidelijke coronavoorschriften. “Men moet niet heiliger dan de paus willen zijn”, zegt fractieleider Gudrun Debrabandere. “Onze burgemeester kijkt altijd naar wat omliggende gemeenten doen, wij willen eerder dat mensen mits de gepaste maatregelen toch kunnen samenkomen. De gemeenteraad vindt toch ook in levende lijve plaats?”

‘Trots op Lendlee’ wil vooral kijken hoe het gemeentebestuur in de toekomst, samen met de andere overheden, kan helpen en ondersteunen waar nodig is. “En onderschat ook de weerbaarheid en kracht van de vele besturen en vrijwilligers niet”, zegt fractieleider Francis Bonte.

Het project Hoeve Vercamer is volgens het CD&V-bestuur goed onderbouwd en kan ook niet sneller gebeuren. “Als je de geldende wettelijke procedures wil volgen”, zegt de burgemeester. “In 2019 ging de gemeente aan de slag en we mogen zeggen dat er 2 jaar hard gewerkt is om dit project zo goed mogelijk te realiseren.”

Te lang en te duur

Voor de N-VA duurt het project Hoeve Vercamer te lang en het is ook te duur. “Men moet veeleer kijken naar wat er op die locatie best kan gedaan worden voor de burgers”, zegt Gudrun Debrabandere.

“Bijvoorbeeld de Chirolokalen, vooral de jongenschiro, kan je daar een plaats geven. En van de huidige jongenschiro kan je een dagcentrum voor bejaarden maken. Met de vergrijzing van de bevolking is daar nood aan. Ook het project Dassonville is te duur, omdat de uitkomst onbekend is. Het concept op zich is niet slecht, maar een meewerkende bouwpromotor zou de kosten voor de gemeente of Leiedal verminderen.”

Volgens Trots op Lendlee kan het project Hoeve Vercamer zeker ‘een boost’ krijgen. “Al jaren schreef het bestuur studiekosten in die niet gebruikt werden. En plots werd er dan wel op heel korte termijn een studiebureau aangesteld. Als de meerderheid dat wil, kan dit op relatief korte termijn gerealiseerd worden. Kwestie van prioriteiten te bepalen. Maar het is duidelijk dat de meerderheid dat maar wil realiseren tegen de volgende verkiezingen!”

