Veel CD&V-parlementairen en- leden vieren nieuwe jaar in Oudenburg

Zaterdagavond 13 januari vond in en rond cc Ipso Facto de nieuwjaarsreceptie met Winterwonder-bar van CD&V+, sedert enkele maanden met een + achter de naam, waarmee de afdeling wil verruimen en ook mensen wil aantrekken die zich kunnen vinden in het programma en het verhaal van Peter Velle en zijn groep, maar daarom geen christendemocraat zijn.

Het was Peter Velle, fractieleider en straks ook lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, die de aanwezigen toesprak. Gevat, als hij altijd is, begon hij met een knipoog naar de aanwezige Vlaamse minister van onder meer Welzijn Hilde Crevits. Met enkele vergelijkingen met Camille verontschuldigde hij de afwezigheid van voorzitter Bart De Rudder die op uitdrukkelijk verzoek van zijn dochter naar het optreden van Like Me was.

Implosie

Peter Velle opende het serieuze deel van zijn toespraak met een sneer naar de huidige coalitie die hij geïmplodeerd noemde, verwijzend naar het aftreden van Anthony Dumarey als burgemeester. “CD&V+ staat sterker dan ooit te voren. Niet omwille van de fratsen van de anderen, maar op eigen sterkte. Na de uppercut van oktober 2018 haalden we adem, stonden we recht, klopten het stof van de mouwen en staan nu opnieuw klaar. Met verse moed en bloed.”

“De huidige coalitie is geïmplodeerd”

“Het opbod aan beleving bracht Oudenburg de voorbije vijf jaar niet verder. Het is tijd voor andere, misschien zelfs oude recepten: minder beleving maar meer leven. Echt leven met zorg voor elkaar, met verbinding, authenticiteit en minder selfies”, vindt de fractieleider van de oppositiepartij.

Sofie Sanders

Intussen werkt de afdeling aan een verruimde lijstvorming. Peter Velle stelde met Christian Maerten en Niko Lebeke al twee nieuwe kandidaten voor. “En nog een nieuwtje vers van de pers: onze Sofie Sanders, gemeenteraadslid en secretaris van onze afdeling, is gevraagd om de provincielijst te versterken.” Dan was het de beurt aan Hilde Crevits, zoals altijd een spraakwaterval.