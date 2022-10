Uiterst rechts en links rukken op in West-Vlaanderen: Vlaams Belang en PVDA richten volop lokale afdelingen op

Extreem links en extreem rechts zijn bezig aan een stevige opmars in onze provincie. Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft Vlaams Belang in 19 West-Vlaamse gemeenten een nieuwe afdeling opgericht. Bij PVDA ging het aantal basisgroepen van 16 naar 25. Dat blijkt uit een rondvraag van onze krant, exact twee jaar voor de volgende verkiezingen. “Steeds meer mensen willen zich openlijk met deze partijen associëren”, zegt professor lokale politiek Herwig Reynaert.

Vlaams Belang heeft de wind in de zeilen sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het aantal afdelingen is meer dan verdubbeld: van 15 toen naar 34 vandaag. “We merken dat steeds meer mensen de weg vinden naar onze partij en er zich voor willen inzetten”, zegt Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid en provinciaal voorzitter van Vlaams Belang West-Vlaanderen.

“In 19 gemeenten zijn er ofwel nieuwe afdelingen opgericht, ofwel vroegere afdelingen weer opgestart. Daarnaast merken we dat er ook in de bestaande afdelingen nieuwe mensen bijkomen. Veel burgers zijn ontgoocheld in de andere partijen. Ze vinden dat het cordon sanitaire moet sneuvelen en dat Vlaams Belang een kans moet krijgen om zich te bewijzen.”

Vlaams Belang richtte de voorbije jaren afdelingen op in Ardooie, Deerlijk, Kuurne, Oostrozebeke, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem, Beernem, De Haan, Bredene, Gistel, Ichtegem, Ieper, Koksijde, Kortemark, Middelkerke, Veurne, Wervik en Zonnebeke en is nu actief in 34 West-Vlaamse gemeenten.

19 nieuwe afdelingen betekent niet dat de partij in elk van die gemeenten ook met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. “Mijn principe is dat we alleen opkomen in die gemeenten waar we sterk genoeg staan en waar we over bekwame mensen beschikken die in de gemeenteraden de partij kunnen uitstralen”, gaat Stefaan Sintobin verder.

“We willen bewijzen dat Vlaams Belang in staat is om een beleidspartij te zijn. Daarnaast is het mijn ambitie om de grootste partij van West-Vlaanderen te worden en om in minstens één gemeente in onze provincie het cordon sanitaire te doorbreken. In 2024 zijn er eerst nog regionale en federale verkiezingen. Ook voor die verkiezingen zijn de lokale afdelingen belangrijk. Er zal immers veel werk moeten verzet worden voor campagnes en daar worden alle afdelingen en mandatarissen voor gemobiliseerd.”

Sterk in Kortrijk

Bij PVDA verenigen de leden zich in zogenaamde basisgroepen. Dat aantal steeg in West-Vlaanderen van 16 naar 25. Daarnaast werd een eerste jongerenafdeling RedFox opgericht in Kortrijk en heeft de partij bedrijfswerkingen in acht West-Vlaamse ondernemingen. “We voelen dat we veel potentieel hebben in West-Vlaanderen”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw, die roots heeft in Ruddervoorde.

“Historisch gezien zijn we daar minder aanwezig. Tegelijk krijgen we sterke respons vanuit de arbeiderswereld in de provincie. Veel West-Vlamingen ervaren een gevoel van onrechtvaardigheid tijdens deze economische crisis. Er zijn in West-Vlaanderen ook veel mensen die ons nog niet kennen, dat biedt veel groeipotentieel.”

PVDA groeide van 16 naar 25 basisgroepen in West-Vlaanderen. Er zijn nu vijf zulke basisgroepen in Kortrijk, drie in Brugge, twee in Oostende en ook in Harelbeke, Menen, Ieper, Veurne, Diksmuide, Roeselare en Tielt is PVDA lokaal verankerd.

“Nu traditioneel links met Conner Rousseau opschuift naar het centrum, komt er plaats vrij op links. We zijn geen eenmanspartij en willen een stevige ruggengraat uitbouwen. We hebben grote ambities richting 2024. In een stad als Kortrijk staan we heel sterk, maar we moeten het ook kunnen waarmaken na de verkiezingen. Wat leeft bij de bevolking, willen we op de gemeenteraden brengen en daarna terugkoppelen naar de mensen. Het uitbouwen van een actieve partij op het terrein maakt deel uit van ons DNA, maar vergt uiteraard wat tijd. Voor de regionale en federale verkiezingen van 2024 is het in elk geval de ambitie om West-Vlaamse verkozenen naar de parlementen te sturen. Om dat te bereiken, moeten we onze partij breed uitbouwen. Die eerste verkozene is altijd de moeilijkste.”

Goed screenen

“Lokale afdelingen zijn voor elke partij belangrijk”, zegt Herwig Reynaert, professor lokale politiek aan de UGent. “Dat is interessant voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in de context van de regionale en federale verkiezingen omdat die lokale afdelingen dan als uitvalsbasis voor de campagnes dienen. Vlaams Belang en PVDA zijn twee partijen die het goed doen in de peilingen. Het is duidelijk dat mensen zich steeds openlijker met deze partijen wensen te vereenzelvigen. Doordat die partijen in een goede flow zitten, zal de uitdaging zijn om enkel goede kandidaten op de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen te krijgen. Ik raad hen aan om een goede screening van de mensen te doen, zodat het een positief verhaal kan zijn.”

We associëren Vlaams Belang en PVDA vaak met nationale thema’s, maar volgens professor Reynaert kunnen ze ook lokaal iets betekenen. “Geen van die partijen zal een absolute meerderheid halen en het cordon sanitaire blijft van kracht, maar Vlaams Belang en PVDA kunnen in bepaalde dossiers in de gemeenteraad ook wegen op de politieke agenda. Gezien de goede peilingen bestaat de kans dat beide partijen straks meer verkozenen hebben in de gemeenteraden. PVDA start in West-Vlaanderen zowat van nul. Bij Vlaams Belang is het genuanceerder. Wellicht krijgt die partij ook in kleinere gemeenten voet aan de grond.”