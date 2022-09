Twee urnen samen in één nis, maar toch twee plekken betalen

“Is het logisch dat mijn ouders in één nis rusten, maar dat ik voor twee plekken moet betalen?” Die vraag stelt Eveline Decock zich, nadat ze de vraag kreeg of ze de concessie van de rustplaats wil verlengen. Schepen Jasper Pillen (Open VLD) is bereid om het reglement te herbekijken.

Na je overlijden samen met je partner in één nis rusten, het is voor velen de ultieme wens. Zo ook van de vader van Eveline Decock uit Brugge. “Het was de innige wens van mijn vader Roland Decock om na zijn overlijden, in 2007, herenigd te worden met mijn mama Godelieve Francque, die helaas al in 1992 op 42-jarige leeftijd overleed”, doet ze het verhaal.

Kerkhof Sint-Kruis

“Mijn mama lag begraven in Sint-Michiels, naast haar moeder en grootmoeder. We hebben haar laten opgraven en verassen, en op papa’s begrafenis haar urne samen met die van mijn vader in het columbarium op het kerkhof van Sint-Kruis laten plaatsen. Daar kwamen veel kosten bij, wat ik uiteraard volkomen begrijp. Om die wens te vervullen, moest immer heel wat mankracht ingezet worden.”

Nu, vijftien jaar later, zag Eveline Decock een bericht aan het columbarium hangen of ze de concessie van de nis wil verlengen. “Hoewel we maar één nis gebruiken, waarvoor we eenmalig moesten betalen, moet ik bij een verlenging toch voor twee personen betalen. Voor 15 jaar komt dat nu op 648 euro. In een nis waar één urne staat, moet je de helft betalen. Maar wat maakt het uit of er nu één of twee urnen in een nis staan? De kerkhoven raken vol, maar als je – ook al met het menselijke en romantische idee om twee geliefden weer samen te brengen – voor een gemeenschappelijke nis kiest, moet je bij een verlenging dubbel betalen. Dat klopt toch niet? Met een bedrag van 324 euro zou ik nog kunnen leven, maar het dubbel is écht veel, zeker in deze tijden. Ook voor anderen wordt dit niet meer betaalbaar. Hoewel het inderdaad zo in het reglement staat en de Stad Brugge zeker niet de enige is die dit zo doet, vind ik het niet logisch en correct. Voor wie die dit niet kan betalen, wordt zo de laatste gedenkplaats ontnomen.”

Begrip

Schepen van Burgerlijke Stand Jasper Pillen (Open VLD) laat weten begrip te hebben voor de opmerking. “Het huidige reglement dateert van 2014, dus van voor ik aan de slag was als schepen. Het is de eerste keer dat ik hierover een opmerking krijg, maar ik kan ze wel begrijpen. Ik ben er niet ongevoelig voor en wil dit meenemen wanneer we het reglement herbekijken.” Wanneer het retributiereglement wordt herbekeken, is nog niet bekend. In Brugge zijn er ongeveer 1.600 columbaria en bij benadering 1.000 urnegraven waar er meer dan één persoon rust.