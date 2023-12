Trots op Oostende vervolledigt kop en staart van verkiezingslijst: “We gaan niet meer uit elkaar”

De lijst Trots op Oostende heeft haar eerste kandidaten voorgesteld : de top 6 en de lijstduwers zijn nu definitief bekend. De campagne wordt gestart met huisbezoeken, wijkbijeenkomsten en thema-avonden. En lijsttrekker Bart Tommelein is formeel : “We zullen ook na de verkiezingen als één fractie zetelen.” Samen uit, samen thuis.

Trots op Oostende is het samengaan van Open VLD, Groen en CD&V met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. De drie partijen kondigden deze zomer aan dat ze samen naar de kiezer trekken. Bart Tommelein (Open VLD, lijsttrekker), schepen Natacha Waldmann (Groen, 2e plaats) en Bart Plasschaert (CD&V, 3e plaats) waren al bekend. Trots op Oostende stelde ook 6 andere kandidaten voor: schepen Hina Bhatti (Open VLD, 4e plaats), schepen Kurt Claeys (Open VLD, 5e plaats), Silke Beirens (Groen, 6e plaats) en de staart van de lijst met An Casteleyn (CD&V, 39e plaats), Danick Minne (Open VLD, 40e plaats) en Wouter De Vriendt (Groen, lijstduwer).

“Er hebben zich spontaan al mensen gemeld die willen meewerken als onafhankelijken”, zo luidde het. Het logo, draagtassen en folders werden voorgesteld. In de flyers staan enkel de negen kopstukken, maar ook een link naar de website www.trotsopoostende.be waar straks ook nieuwe kandidaten een plaats krijgen.

Huisbezoek

“We hebben begrepen dat heel wat informatie onvoldoende doorstroomt naar de mensen, niettegenstaande we veel communiceren”, luidt het. Bart Tommelein: “We denken dat deze ploeg goed werk heeft geleverd. We zitten nu in de eerste fase van onze campagne die straks nog eens zal doorkruist worden door die voor de parlementsverkiezingen.”

Natacha Waldmann: “In de folder stellen we onszelf voor en kunnen de mensen een insteek doen wat voor hen belangrijk is, waar ze gelukkig van worden, wat ze fijn vinden in onze stad of waarvoor we nog meer ons best kunnen doen. We zullen de folder niet zomaar in de bus steken. Het worden huisbezoeken per wijk met verschillende kandidaten van verschillende partijen van onze lijst. We gaan zoveel mogelijk met de mensen in dialoog.”

De nieuwe campagne van Trots op Oostende doorkruist wel een folderactie van Groen waarin hun twee schepenen in de kijker worden gezet.

Luisteren in de wijken

Bart Tommelein: “We willen nu luisteren naar de mensen, maar kunnen niet alles oplossen. We zullen in groep met verschillende partijen de mensen bezoeken en hen aanspreken tijdens huisbezoeken. Dat is de eerste stap. We zullen dan buurtbewoners uitnodigen om in kleine groepjes ideeën uit te wisselen en te brainstormen over de toekomst van hun buurt. Alles kan aan bod komen. Van verkeersveiligheid tot netheid of infrastructuur. Mensen kunnen meedenken en voorstellen doen voor een beter Oostende waar we trots op zijn. We zullen zo elke wijk minstens één keer bezoeken.”

Onder de noemer ‘Zie je mee’ (Oostends voor ‘Ben je mee’) komen er ook thema-avonden. De eerste is gepland op 1 februari 2024 om 19 uur met als gastspreker voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Hij praat in Hotel Royal Astrid over wonen en de ruimtelijke ordening. “Na de uiteenzetting geven we het woord aan de mensen. We zullen luisteren.”

Andere thema’s voor de praatavonden zal Trots op Oostende puren uit de wijkgesprekken: netheid, armoede, veiligheid… Naast de kandidaten met een uitgesproken profiel (19 Open VLD, 12 Groen, 7 CD&V) komen er ook minstens drie onafhankelijke kandidaten, uitbreidbaar tot vijf. “De eerste namen komen binnenkort”, zegt Bart Tommelein.

Eén en ondeelbaar

De kans dat na de verkiezingen Trots op Oostende uit elkaar gespeeld wordt en partijen/groepen losgeweekt worden om een coalitie te vormen met andere partijen is volgens lijsttrekker Bart Tommelein onbestaande: “Dat is trouwens door het gemeentedecreet niet mogelijk. We zeggen voor de verkiezingen al dat we één fractie zullen vormen en zullen ook na de verkiezingen als één fractie zetelen. We gaan niet meer uit elkaar. Als we gesprekken aanknopen om de stad te leiden na 2024 dan doen we dat als groep.” Voor Trots op Oostende is het: samen uit, samen thuis.