Tom Beunens wordt lijsttrekker van Tandem Avelgem voor lokale verkiezingen

Tandem Avelgem maakte afgelopen weekend tijdens de nieuwjaarsdrink de kandidaten voor de komende lokale verkiezingen in oktober bekend en deed haar kernpunten uit de doeken. “We leven in woelige tijden en gemeentebesturen dienen vooral terug naar de essentie te gaan. En dat is dienstverlening. Geld voor blingbling zal er helaas niet bij zijn wat ons betreft”, klonk het.

Van de negentien kandidaten zijn er vijf onafhankelijken en veertien leden van Vooruit. Zij trekken samen naar de verkiezingen in Avelgem onder de naam Tandem. Groen liet bij monde van hun nationale covoorzitter weten het project inhoudelijk te steunen, doch zal hij er niet actief aan deelnemen wegens geen kandidaten. “Ons werk is nog helemaal niet af, ons programma is nog niet volledig uitgevoerd”, stelt lijsttrekker en eerste schepen Tom Beunens (Tandem). “Dus willen we graag verder besturen en beleid voeren in het verlengde van de voorbije vijf jaar: eigentijds, realistisch, met een luisterend oor en met de blik vooruit.”

Lijstvorming

Momenteel wordt nog de laatste hand aan de lijstvorming en het programma gelegd. “We hebben 19 van de 21 kandidaten vastgelegd en er lopen nog enkele gesprekken”, zegt huidig schepen Sandra Platteau (Tandem). “In de loop van februari zullen we de kandidatenlijst volledig rond hebben.”

Op de tweede plaats op de lijst staat schepen Sandra Platteau en op drie fractieleider in de gemeenteraad Kenneth Hennion. De eerste onafhankelijke kandidaat vinden we op plaats vier met Christel Verheecke. De top vijf wordt vervolledigd door gemeenteraadslid Dirk Lottin en uittredend schepen Annicq Verschuere zal de lijst duwen.

Sociaal en ecologisch geïnspireerd

“Ons programma blijft ook nu sterk sociaal en ecologisch geïnspireerd en zal klaar zijn eind maart”, deelt Kenneth Hennion mee. Tandem Avelgem is een politieke beweging die exact zes jaar geleden ontstond in aanloop naar de toenmalige gemeenteraadsverkiezingen. Zij behaalde toen 27 procent van de stemmen en zetelde daardoor met zes personen in de gemeenteraad.Tandem kreeg drie schepenambten toegewezen in het gemeentebestuur.

Noodzakelijke investeringen

Als hoofddoel stelt de politieke beweging zich om ook na 2024 deel te blijven uitmaken van het gemeentebestuur. “Wij zullen met het minst sexy programma naar de kiezer trekken, maar waarschijnlijk ook met het meest realistische programma”, stelt Tom Beunens. “We leven in woelige tijden en gemeentebesturen dienen vooral terug naar de essentie te gaan, en dat is dienstverlening. Geld voor blingbling zal er helaas niet bij zijn wat ons betreft. Zo zijn nu al zeventig procent van de geldelijke reserves voorzien om te investeren in rioleringsprojecten. Niet sexy, maar wel noodzakelijk.”

Op de vraag of hij kandidaat burgemeester is, antwoordt lijsttrekker Beunens dat elke lijsttrekker kandidaat-burgemeester is. “Dus ben ik dat ook”, zegt hij laconiek. “Al vinden we deelname aan het beleid belangrijker dan per se de burgemeester hoeven te leveren. Inhoud boven vorm, zo heeft het bij Tandem altijd gewerkt. Ook dat is niet veranderd.”