Het toerisme in Brugge herstelt zich langzaam, maar is nog niet op kruissnelheid. Dat verklaarde toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) tijdens de gemeenteraad.

Oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) peilde, na de drukke paasvakantie, naar de meest recente toerisische cijfers: “Heeft het toerisme in Brugge zich al hersteld? hoe zit het met de hotelbezetting?”

150 miljoen euro

Volgens toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) werden er in Brugge tijdens de eerste vier maanden van 2022 1,5 miljoen toeristen geteld. “Het ging om 1,25 miljoen dagjesmensen en 250.000 verblijftoeristen. Laatstgenoemden zorgden voor 375.000 overnachtingen. De totale toeristische omzet bedroeg 150 miljoen euro. Een dagtoerist besteedt gemiddeld 75 euro, een verblijfstoerist 145 euro per dag.”

“Met de cijfers zitten we op 80 procent van topjaar 2019, voor corona uitbrak. De gemiddelde bezettingsgraad in de hotels bedroeg tot nu toe in 2022 zo’n 65 procent. De meeste bezoekers komen nog altijd uit eigen land, reizigers uit de buurlanden vinden langzaam de weg terug naar Brugge. Velen kijken nog de kat uit de boom, het toerisme is nog niet op volle kruissnelheid.”

Half volzet

“Voor mei en juni zijn de Brugse hotels nog maar voor de helft volzet. Veel toeristen boeken hun kamer past last minute. De pandemie heeft de structuele uitdagingen van het toerisme versterkt. De hedendaagse toerist reist steeds duurzamer en verwacht authenticiteit. Hij informeert zich en boekt digitaal.”

“Ons vooruitziend en ambitieus toeristisch plan, dat al in augustis 2019 uitgerold werd, beantwoordt daar volledig aan en krijgt elders navolging. Brugge wil niet meer toerisme, wel beter toerisme. Niet alleen met een economische maar ook met een maatschappelijke meerwaarde.”

Waardebon voor Britten

“Op het vlak van marketing zetten we maximaal in op samenwerking met Toerisme Vlaanderen en de andere Vlaamse kunststeden. We mikken voorlopig vooral op onze buurlanden, met extra aandacht voor de belangrijke Britse markt. Britten die voor 30 juni twee nachten boeken in Brugge, krijgen een waardebon van 50 euro, te spenderen in onze musea, attracties of handelszaken”, aldus Mieke Hoste.