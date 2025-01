Tielt lanceert nieuwe fusiefolder en nieuwe website

Tielt en Meulebeke vormen sinds 1 januari samen één nieuwe fusiegemeente. Daar gaan nogal wat veranderingen mee gepaard. Die worden toegelicht via een nieuwe fusiefolder en een nieuwe gemeentelijke website.

De gemeentelijke website van Meulebeke bestaat sinds 1 januari niet meer. In de plaats daarvan zit de website tielt.be in een nieuw jasje, compleet met een nieuw logo en foto’s van zowel de Hallentoren als Ter Borcht. Voortaan is er ook een centrale infobalie met 051/82.66.00 als contactnummer. Tegelijk wordt in de folder benadrukt dat de dienstverlening in het gemeentehuis in Meulebeke behouden blijft, met dezelfde openingsuren als voorheen. Ook de straatnaamwijzigingen worden toegelicht in de folder. De oude postcodes (8700 voor Tielt en 8760 voor Meulebeke) blijven overigens gelden, al raadt bpost aan om voortaan steeds ‘Tielt’ als gemeentenaam te gebruiken. (SV)