Thijs Supply is op zijn 25ste jongste schepen ooit: “Ik was toch overweldigd door mijn goede resultaat”

Je 25ste verjaardag vieren en enkele maanden later al schepen worden: het is niet veel politici gegeven, maar Thijs Supply doet het maar mooi. Bovendien krijgt hij met ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, natuur, duurzaamheid, materieel erfgoed, lokale economie, landbouw, geo-loket, mobiliteit, woondienst en afvalbeleid een hele waslijst aan bevoegdheden. “Elke bevoegdheid is een uitdaging”, zegt hij.

Thijs Supply is de zoon van Stefan en Siska Cools, melkveehouders in Langemark. Hij werkt als werfleider in de wegenbouw voor de firma Persyn. Enkele maanden geleden stapte hij in het huwelijksbootje met Justine Vanhoutte. Het koppel woont in de Klerkenstraat in de Madonna. Tijdens de verkiezingen van 13 oktober stond hij op de zevende plaats op de lijst van Respect, de vroegere CD&V.

Hoewel hij tot de voorstelling van de lijst van Respect nog een nobele onbekende was in de gemeentepolitiek, komt zijn engagement niet uit de lucht gevallen. “Politiek heeft me altijd wel geïnteresseerd”, vertelt Thijs. “Mijn oom was lang politiek actief hier in de gemeente. Ik vind het ook belangrijk om als jonge inwoner van Langemark medezeggenschap te hebben in de gemeente en om je stem te laten horen. Blijkbaar hebben de mensen bij Respect opgepikt dat ik hiervoor interesse had, waarna ze mij de vraag stelden of ik wou meedoen. Daar heb ik met veel plezier ja op gezegd.”

Vierde beste score

Het werd een triomftocht. CD&V veroverde een absolute meerderheid en Thijs Supply verzamelde 970 voorkeursstemmen, goed voor de vierde beste score bij Respect. Dat leverde hem niet alleen een zitje in de gemeenteraad op, maar meteen een schepenmandaat. Zo is hij nu de jongste schepen ooit in Langemark-Poelkapelle.

“Het is vooral iets wat ik niet had durven dromen”, zegt Thijs Supply. “Mijn ambities waren om in de gemeenteraad te kunnen zetelen. Maar toen ik op 13 oktober ’s avonds die onverwachte resultaten zag en vernam dat ik schepen zou worden, was ik een beetje overweldigd. Dan kun je inderdaad wel zeggen dat er een droom uitkomt. Dit was iets wat ik totaal niet had verwacht, van een aangename verrassing gesproken.”

Portefeuille

Als derde schepen heeft hij een dikke portefeuille met een hele waslijst aan bevoegdheden: ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, natuur, duurzaamheid, materieel erfgoed, lokale economie, landbouw, geo-loket, mobiliteit, woondienst en afvalbeleid. “Dat is inderdaad een hele boterham”, lacht Thijs.

“Ik ben wel tevreden met de bevoegdheden die ik kreeg. Ruimtelijke ordening is iets dat me zeker interesseert. Geo-loket en mobiliteit zijn dan weer min of meer gerelateerd met mijn werk in de wegenbouw. Ook landbouw ligt me nauw aan het hart, aangezien ik ben opgegroeid op de boerderij van mijn ouders in Langemark”, benadrukt Thijs, die ook vele jaren lid was van KLJ Langemark. “Lokale economie is ook een bevoegdheid waar veel om te doen is en die ik met plezier zal uitoefenen.”

Uitdagingen

De komende legislatuur komen er heel wat uitdagingen bij hem af in veel van zijn bevoegdheden, zoals de zoektocht naar bijkomende ruimte om te ondernemen of de klimaatinspanningen die moeten gebeuren. “Elke bevoegdheid is een uitdaging en ik zal me voor elke bevoegdheid ook zo goed mogelijk inzetten. Om nu al prioriteiten op te lijsten is het echter nog te vroeg. Ik dien alles nog eens grondig te bekijken. Ik ben nog maar pas begonnen. Nu al zeggen wat de prioriteiten zijn, is moeilijk en misschien te overhaast.”

Ondertussen is Thijs al enkele weken aan de slag als schepen. “Het zal een drukke agenda worden, maar we gaan ervoor. Voorlopig gaat het heel goed. Ik heb al veel nieuwe mensen leren kennen en ik kijk ernaar uit om me volledig te verdiepen in de materie.”

