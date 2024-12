Thijs D’Alleine is nieuwe schepen in Zonnebeke: “Tevreden met bevoegdheden”

Thijs D’Alleine (#Team8980) is een nieuw gezicht in het schepencollege van Zonnebeke. In zijn eerste ambtsperiode krijgt hij de bevoegdheden Jeugd, Sport, Onderwijs, Buitenschoolse Kinderopvang en Huis van het Kind.

Thijs (37) is de jongste schepen van Zonnebeke. Hij woont samen met zijn partner Liselotte Denys en zoon Achille (4) in de Menenstraat in Geluveld. Beroepshalve is hij verzekeringsagent bij DVV GoWest. “Bij je de eerste stappen in de politiek, die ik in 2012 zette, hoop je natuurlijk wel ooit schepen te worden. Of toch meer te worden dan louter raadslid”, begint Thijs zijn verhaal.

Bevoegdheden

“Het is leuk dat het de derde keer goede keer is en dat ik als generatiegenoot van de nieuwe burgemeester Koen Meersseman en medeschepen Joachim Joachim samen kan zetelen in het schepencollege. Ik ben ook tevreden met mijn bevoegdheden. Het is niet onbekend dat ik wel interesse had in het departement Sport. Ik woon bovendien ook in een gemeente waar er een gemeenteschool is met een nieuwbouwproject en ik ben de jongste van het college.”

“De bevoegdheden zijn zeer mooi geclusterd en zijn ook ideaal op te volgen door de administratie. Van de geboorte, de opvang en het doorlopen als kind, het afstuderen in Groot-Zonnebeke, het beleven van jeugdbeweging en sport in de gemeente: het volgt elkaar zeer goed op en je kunt perfect samenwerken met veel diensten. Dit creëert ook een ruimere blik voor de medewerkers in het gemeentehuis. Op het gebied van sport wil ik zeker creatief werken met de sportfunctionaris, sportraad en -clubs naar een visie over infrastructuur, beleid en aanbod over alle deelgemeenten.”

“Deze legislatuur moeten we zeker werk maken van de vernieuwing van het dak van de sporthal van Beselare. Ook wat de kinderopvang betreft, zijn er uitdagingen met nieuwe decreten. We hebben prachtige jeugdbewegingen in onze gemeente, maar we moeten ook niet-georganiseerde jeugd of andere jeugdinitiatieven met elkaar in contact brengen. Moeten we ook niet-beleidsmatige beslissingen die een jarenlange impact hebben op de samenleving ook niet meer aftoetsen met de nieuwe kindergemeenteraad of andere raden?”

“Met bescheidenheid, transparantie en duidelijkheid kan je ver komen in de politiek”

Thijs kreeg de politieke microbe van thuis mee. “Mijn mama heeft ook in de OCMW-raad gezeteld en mijn overgrootvader is nog schepen geweest in Zandvoorde. Maar de meeste verhalen hoorde ik dikwijls aan de kant van mijn familie in Lichtervelde, waar mijn moeder vandaan komt en waar er soms scherpe politiek gevoerd werd. In ieder geval ga je in de politiek omdat je bepaalde zaken beter of anders ziet en daar wil aan werken. Het waren destijds Maria Vander Meiren en oud-burgemeesters Dirk Sioen en wijlen Dirk Cardoen die me kwamen overtuigen om mee te stappen.”

“Ik was toen al ingewerkt bij de Vrije Wielertoeristen Geluveld en kende wel wat mensen. De link met Maria was Geluveld. Dirk Cardoen kende ik vrij goed, omdat ik tot rond mijn 18 jaar speelde in de harmonie van Beselare, waar Dirk voorzitter was. Ik koos voor #Team8980 omdat er bij ons veel mensen actief zijn in de gemeente. We vertegenwoordigen zeer veel doelgroepen en leeftijden. Ik denk dat dit de sterkte is van onze partij.”

Betrokkenheid

De kersverse schepen stelt ook vast dat politiek soms een negatieve bijklank heeft bij de bevolking. “Dat is vooral op nationaal niveau. Het is spijtig en ik denk dat je met bescheidenheid, transparantie en duidelijkheid ver kan komen. Op lokaal niveau heb je dat wat minder, omdat de mensen dit als directer ervaren. Als politicus wil je meestal zichtbare zaken realiseren. Dat is uiteraard één van de doelstellingen. Maar ik hoop zeker in die zes jaar goede contacten en visies uit te bouwen, draagvlakken, efficiëntie- en tijdswinsten te creëren en betrokkenheid bij inwoners en medewerkers te bekomen.”