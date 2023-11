Team Welzijn gaat volop voor een nieuwe aanpak

Team Welzijn van De Panne kiest voor een nieuwe aanpak, waarbij ze de dienstverlening voor de burger met sociale vragen vlotter, sneller, efficiënter en eenvoudiger maken en waarbij een persoonlijke benadering centraal staat. De focus ligt op mensen die uit de boot dreigen te vallen omdat veel (administratieve) zaken alsmaar complexer worden en omdat ze niet snel genoeg op de digitale trein zijn gesprongen.

“In het verleden kwamen inwoners met een sociale hulpvraag bijna automatisch terecht bij een maatschappelijke assistent van het OCMW, die instond voor de verdere opvolging. Daar brengt team Welzijn verandering in. Nog altijd kunnen mensen bij maatschappelijke werkers terecht voor hulp en begeleiding voor financiële steun en leefloon, schuld- en budgetbemiddeling, noodopvang, vluchtelingenopvang, het bekomen en behouden van rechten en premies”, zegt schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren.

Doorverwijzen

Een eerste hulp bij de klantenreis is een ludieke grafische voorstelling, een tekening van iemand die de weg niet vindt en verstrikt geraakt in onbegrijpelijke afkortingen. Het pad wordt geëffend met vlaggetjes naar de verschillende diensten. In eerste instantie wordt elke klant naar het onthaal geleid. Na een korte kennismaking en de omschrijving van de hulpvraag worden de gegevens geregistreerd en wordt de inwoner doorverwezen naar een medewerker voor een ruimer intakegesprek. Team Welzijn wil de burger ondersteunen en activeren in het werkveld, maar niet overnemen bij de verschillende welzijnsvelden, zoals gezinssituatie, huisvesting, fysieke en mentale gezondheid, opleiding/werk, financiën … De medewerker kan de vraagsteller ook doorverwijzen naar een externe partner of een expert binnen team Welzijn, die op de hoogte is van de specifieke materie en constant op de hoogte blijft van nieuwigheden op vlak van rechten, premies, wetgeving … Dankzij deze nieuwe manier van werken wil team Welzijn de kansengroepen nog beter bereiken.