Team Nieuw Bestuur vormt gezamenlijke lijst met burgemeester Dominique Cool als lijsttrekker

De drie partijen in de meerderheidscoalitie in Langemark-Poelkapelle – N-VA, TOPE8920 en Vooruit – zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen een gezamenlijke lijst vormen onder de naam Team Nieuw Bestuur. Burgemeester Dominique Cool (N-VA) is lijsttrekker, schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) staat op de derde plaats en schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920) wordt lijstduwer.

De kogel is door de kerk. Vrijdagavond 15 december kondigden de drie partijen die de bestuursmeerderheid vormen in Langemark-Poelkapelle aan dat ze op zondag 13 oktober samen naar de kiezer trekken. “We bundelen de krachten en gaan met dit team samen naar de verkiezingen”, verklaarde burgemeester Dominique Cool (N-VA) op de persconferentie in Het Munchenhof. “Het is geen kartel van drie politieke partijen maar één nieuwe gemeentelijke lijst onder de naam Team Nieuw Bestuur.”

Lijsttrekker

Meteen werd een tipje van de sluier gelicht over de lijstvorming. Zo wordt Dominique Cool lijsttrekker en zodoende opnieuw kandidaat-burgemeester. Schepen Jean-Marie Callewaert krijgt de derde plaats op de lijst en schepen Laurent Hoornaert wordt lijstduwer. “Lid zijn van een nationale partij of kleur kiezen is geen vereiste maar ook niet verboden”, aldus Dominique Cool (N-VA). “De politieke partijen blijven trouwens bestaan in onze gemeente. We willen goeie contacten blijven onderhouden met zo veel mogelijk bovenlokale politieke gezichten.”

Constructieve motie van wantrouwen

Team Nieuw Bestuur is de naam die de coalitie van N-VA, Vooruit en TOPE8920 zichzelf gaf nadat ze op 7 september 2021 bekendmaakte dat ze een nieuwe meerderheid zouden vormen. Op een extra gemeenteraad op donderdag 16 september 2021 stemde de nieuwe meerderheid een constructieve motie van wantrouwen. Daarmee kwam een einde aan de coalitie van CD&V van toenmalig burgemeester Lieven Vanbelleghem en N-VA.

Geen respect

“Er was geen normale samenwerking, geen respect voor ieders eigenheid in het college, afspraken werden niet nagekomen, er was permanente druk vanuit diverse zuilen…”, schetste Dominique Cool nog eens de knelpunten van de vorige coalitie. “Er was geen consensus in het college, waardoor besluitvorming ontbrak en de gemeente stilstond. Het kwam erop neer dat één partij overheerste en de coalitiepartner niet werd beschouwd als partner.”

Vriendenteam

Met de nieuwe meerderheid liep alles veel beter, aldus de burgemeester. “We maakten afspraken om respectvol samen te werken, rekening houdend met iedereen zijn eigenheid of mening. We staan open voor elkaar en zaken worden uitgesproken aan tafel. Er is geen achterklap. Eén voor allen en allen voor één. We vormen één team. Eenzijdige beslissingen blijven achterwege, geen lastminute verrassingen, Team Nieuw Bestuur is een vriendenteam: samenhang, consensus, unanimiteit en onvoorwaardelijke samenwerken.”

Nieuwe regels

De beslissing is wellicht ook ingegeven door de nieuwe regels voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen wordt opkomstplicht afgeschaft, ook de manier waarop de burgemeester wordt aangeduid, verandert. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt vanaf 2024 automatisch burgemeester. Bovendien heeft de lijsttrekker van de grootste lijst vanaf de volgende verkiezingen veertien dagen lang een exclusief initiatiefrecht om een coalitie te vormen. In heel wat steden en gemeenten leidden die nieuwe regels eerder al tot de vorming van gemeenschappelijke lijsten.

Eén zetel meer

De meerderheid die Team Nieuw Bestuur heeft in Langemark-Poelkapelle is heel miniem. Samen hebben de drie partijen maar één zetel meer dan de CD&V-oppositie. De vraag is dan ook of ze nu denken meer zetels te halen samen dan apart. “Met hetzelfde aantal stemmen als in 2018 halen we samen sowieso meer dan apart. Zo zit het kiessysteem eenmaal in elkaar”, zegt Dominique Cool.

Campagne gestart

Met de bekendmaking van de gemeenschappelijke lijst is de campagne alvast gestart. “Team Nieuw Bestuur gaat nu aan de slag met de nieuwe lijst om nieuwe kandidaten te zoeken, waaronder ook enkele die nooit eerder kleur hebben bekend en als onafhankelijke de nieuwe gemeentelijke lijst willen steunen. Om het programma en nieuwe plannen op te maken voor Langemark-Poelkapelle zal de aanpak gebaseerd zijn op inspraak en participatie van de leden van Team Nieuw Bestuur én uiteraard ook de inwoners van onze mooie landelijke gemeente”, besluit Dominique Cool. (TOGH)