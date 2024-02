Team Burgemeester lost enkele namen in Zwevegem

Team Burgemeester, het omgedoopte Lijst Burgemeester, hield zaterdagavond een late nieuwjaarreceptie en maakte de eerste namen van de lijst voor de gemeenteraadverkiezingen bekend.

Lijsttrekker is, zoals eerder gemeld, Marc Doutreluingne (68) die zo zijn derde ambtstermijn ambieert. “Wij zijn een zuiver lokale politieke partij met ruime bestuurservaring. We staan onafhankelijk van Vlaamse of nationale partijen en niemand van ons zal kandidaat zijn voor de parlementsverkiezingen. We ontvangen dan ook geen rechtstreekse campagnemiddelen van één of andere partij.”, begon hij.

Naast de lijsttrekker werden ook nog de tien navolgende kandidaten bekend gemaakt. “We zijn nog in overleg met verschillende potentiële kandidaten. Zo kunnen we maar plaats 5 en 9 bekend maken op zaterdag 2 maart en de volledige lijst op 1 mei.”

Op plaats 11 staat Staf Loncke (30) en op 10 Carl Vermeersch (59). Negen is nog onbekend en op plaats 8 staat Carol Bostyn (57). Geert Delaey neemt de zevende plaats in en Nele Vroman (33) de zesde. Plaats vijf is nog niet ingevuld. Isabelle Dewitte (42) staat op nummer 4 en Kristof Vromant (48) op 3. Op de tweede plaats vinden we Stefanie Vanden Bossche (39).

Andere kandidaten die nog geen plaats hebben, zijn: Barbara Cloet, Johan Deneve, Luc Dolphens, Lieven Laverge, Guido Margodt, Rodriguez Planckaert, Vera Seynaeve, Marleen Soens, Inge Vanhuyse, Christelle Verrue en Romain Windels.

Opvallend is de naam van de lijstduwer, Marc Claeys (65). Hij werd deze legislatuur gekozen op de lijst Sp.a, nu Vooruit, maar scheurde zich samen met Marc Desloovere halfweg 2020 van de partij af om ‘Samen’ op te richten. Nadat Marc Desloovere ontslag nam als schepen, bleef Marc Claeys alleen over. Zijn eerder aangekondigd afscheid, begin 2023, werd uitgesteld en nu staat hij op de laatste plaats van de lijst Team Burgemeester.

Doutreluingne zegt de komende jaren te willen werken aan een vooruitstrevend groen- en klimaatbeleid, aantrekkelijke woon- en dorpskernen, duurzaam en lokaal verankerd ondernemerschap en sociale solidariteit.