‘Team Avelgem’ trekt naar de verkiezingen met een positief alternatief

Exact over 400 dagen zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. CD&V Avelgem trekt als ‘Team Avelgem’ naar de stembus en wil een positief alternatief bieden voor de huidige coalitie van GBA-TANDEM.

“Met Avelgem gaat het goed, maar we missen soms wat langetermijnvisie”, aldus Bram Van den Bunder. “Met een frisse naam willen we ons openstellen voor iedereen, met behoud van onze stijl: degelijk beleid voeren en goed overdachte keuzes maken. We willen op een constructieve wijze en met concrete voorstellen wegen op het maatschappelijk debat. Net als zes jaar geleden is het een goede zaak als nieuwe mensen met frisse ideeën het gemeentebestuur aanvullen. Stilstaan is achteruitgaan.”

Team Avelgem wil nu vooral luisteren naar de Avelgemnaar. Wat leeft er, wat is goed en wat kan beter. De beweging doet dan ook een oproep. “Iedereen die ideeën heeft of die zich geroepen voelt om met een frisse geest mee te denken aan de toekomst van Avelgem, is welkom om de groep te vervoegen. Contact opnemen kan via teamavelgem@gmail.com.”