Team 8670 stelt lijsttrekker en nieuwe gezichten voor

Met als slogan Ervaring en vernieuwing bundelen Open VLD Koksijde-Oostduinkerke en het onafhankelijke Koksijde Vooruit de krachten en trekken ze met een nieuwe lijst Team 8670 naar de verkiezingen.

Voor ervaring kan Team 8670 alvast rekenen op huidig burgemeester Marc Vanden Bussche. Met een indrukwekkende staat van dienst – hij is 30 jaar burgemeester – ziet Team 8670 hem als een prima stuurman en kiest hem als lijsttrekker. Die uitdaging neemt de burgemeester graag aan, en hij is vastbesloten om met veel goesting de ploeg te begeesteren en door een innoverende campagne te loodsen. ‘We hebben nog heel wat prachtige projecten die we willen realiseren en zijn volledig klaar om er samen een lap op te geven”, reageert hij.

Vernieuwing

Koksijde Vooruit staat voor vernieuwing. Bij de vorige verkiezingen slaagde deze onafhankelijke nieuwkomer erin om bijna 20 procent van de kiezers te overtuigen en ze behaalden meteen 5 zetels. “Voor nog meer vernieuwing versterken we Team 8670 met twee vrouwen, Elke Pillen en Xana Pintelon”, zegt Elwin Van Herck, fractievoorzitter van Koksijde Vooruit. Xana Pintelon (20) is studente orthopedagogie, jobstudente redder en speelpleinanimator. Daarnaast zet ze zich in als vrijwilliger bij Tandem West en op sportief vlak duikt ze graag het water in of speelt ze een partijtje golf. “Ik vind het belangrijk dat we in de toekomst Koksijde meer kunnen verbinden met de jeugd”, zegt Xana.

Elke Pillen (43) is zaakvoerder van restaurant Caricole én licentiaat sportkinesitherapie. Ze heeft ruime interesses: ondernemen, sport, voeding, gezondheid en natuur. Haar motto: “Dromen, durven, doen! Ik ben een bezige bij en wil mijn creatieve ideeën delen met Team 8670 om onze gemeente nóg aantrekkelijker te maken voor jong en oud en zij die graag in onze gemeente vertoeven. Ik hou van nieuwe uitdagingen en ben een echte TEAMplayer. Op heden leid ik mijn topteam in horecazaak restaurant Caricole in Oostduinkerke en ben ik trotse pion van TEAM 8670.”