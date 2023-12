Studie toont aan: “Koekelare is op zichzelf nog voldoende bestuurskrachtig”

In het voorjaar bestelde het gemeentebestuur bij het gespecialiseerde bureau Probis een zogenaamde bestuurskrachtmeting. Bestuurskracht is de capaciteit van een lokaal bestuur om ambtelijke, politieke, operationele en financiële uitdagingen het hoofd te bieden. De uitkomst is positief.

“Concreet,” legt burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) uit, “wilden we weten of Koekelare als kleine landelijke gemeente nog in staat is om op zichzelf een correcte dienstverlening te bieden en aan alle verplichtingen te voldoen opgelegd door de hogere overheden.”

Wat blijkt? “De studie leert dat we globaal gezien nog altijd voldoende bestuurskrachtig zijn. We beschikken over een ruime portfolio aan dienstverlening wat leidt tot een grote burgertevredenheid. In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten doen we zelfs heel veel. We worden ook omschreven als financieel gezond, waarbij sprake is van een structureel financieel evenwicht. Koekelare gaat ook doordacht om met investeringsuitgaven. Onze autofinancieringsmarge bedraagt 193 euro per inwoner tegenover 110 euro in Vlaanderen en de gemeentelijke schuld bedraagt ‘slechts’ 456 euro tegenover het Vlaamse gemiddelde van 1.260 euro per inwoner.”

Nuance

Toch is er ruimte voor nuance, beseft de burgemeester. “Alsmaar meer taken zullen de komende jaren verschuiven van het Vlaamse naar het lokale niveau. Het zal er in de toekomst niet makkelijker op worden om voldoende bestuurskrachtig te blijven. In het eindrapport wordt geopperd dat we als lokaal bestuur een aantal gerichte strategische keuzes moeten maken rond brede dienstverlening en gemeentelijke patrimonium. Dit kerntakendebat moet zowel met het bestuur als het management gebeuren.”

Een termijn voor die denkoefening is er niet. “Het is zo dat een bestuurskrachtmeting geassocieerd wordt met mogelijke samenwerkingen of gemeentefusies. De Vlaamse regering wierp verplichte fusies al enkele keren op. En een recente academische studie in opdracht van de Vlaamse overheid stelt dat er tegen 2030 veel meer Vlaamse gemeenten moeten fusioneren, zelfs een verplichting is niet ondenkbaar. Wij wachten af tot een nieuw Vlaams regeerakkoord daar duidelijkheid over schept. Wat we nu vooral onthouden – en dit is een enorme opsteker voor al het gemeentepersoneel en beleid – is dat Koekelare het nu prima doet op zichzelf. In tijden waarin het bijna als evident wordt beschouwd dat kleine gemeenten, zoals wij, zouden moeten samensmelten met anderen, is het verrassend dat we meer dan zomaar standhouden”, besluit Patrick Lansens.