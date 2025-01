Stephie Dezutter wordt de nieuwe financieel directeur van de gemeente Wevelgem

De gemeenteraad van Wevelgem stelde achter gesloten deuren Stephie Dezutter aan als nieuwe financieel directeur van de gemeente. Ze legde de eed af. Stephie Dezutter (37) woont met haar partner in Wevelgem. Ze studeerde Handelswetenschappen aan de UGent.

Stephie werkte elf jaar in Diegem bij Ernst en Young, een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies. Drie jaar geleden werd ze financieel controller bij de multinational Sioen Industries in Ardooie. Eerst volgt daar haar vooropzeg.

Er namen een twintigtal kandidaten aan het examen deel. De gemeente stelde voor de selectieprocedure Probis Consult aan. “Het was een intense procedure”, aldus Stephie over de verschillende fasen van het examen. “Ik zag de vacature op Instagram. Mijn functie als financieel directeur wordt heel breed.”

Om de vele cijfers uit haar hoofd te kunnen zetten, vindt Stephie ontspanning in zwemmen en gaan lopen. De vorige financieel directeur Jan Festjens uit Lauwe werd in mei vorig jaar ontslagen. Hij werkte zes jaar voor de gemeente Wevelgem. Binnen de eigen financiële dienst werd met Lien Vandekerckhove een waarnemend financieel directeur aangesteld. Toen ze in zwangerschapsverlof ging, moest het schepencollege op zoek naar een oplossing en vond die bij de intercommunale Leiedal.

Hendrik Ingelbeen uit Geluwe werd in juni tot november waarnemend financieel directeur van de gemeente Wevelgem. Hij is in Wervik voor CD&V schepen geweest. Eind 2021 verliet hij de politiek toen hij financieel manager van de intercommunale Leiedal werd en een mandaat niet verenigbaar was met zijn job omdat de stad Wervik behoort tot Leiedal.