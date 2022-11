Stavele renoveert twee gebouwen energiezuinig en duurzaam: ““Nog een maand nodig voor de afwerking en dan komt de opening”

Na een lange administratieve voorbereiding en een klein jaar van verbouwingswerken nadert de renovatie van jeugdhuis Sine Nomine en het schoolgebouw z’n einde in Stavele. Beide panden fungeren straks als moderne en multifunctionele ruimtes ten dienste van de inwoners.

Het voormalig schoolhuis – een verouderde woning uit 1874 in de IJzerstraat – is zo goed als af. Het pand is eigendom van de gemeente en werd het voorbije jaar intensief opgeknapt. Elektriciteit, waterleiding en de vloerbekleding boven werden vernieuwd, de vensters boven kregen dubbel glas, de hoofdingang kreeg een hellend vlak en er werd centrale verwarming en een nieuwe keuken geïnstalleerd. Het pand is daarmee voor tientallen jaren in orde en wordt straks een aangename vergader- en ontmoetingsruimte.

Vrijwilligers moeten nog de tijd vinden voor nog wat detailafwerking en de opkuis, maar de renovatie van het aanpalende jeugdhuis nadert ook z’n einde. Om het te kunnen isoleren, werd ook dit gebouw gestript. De verouderde luchtblazer op gas werd vervangen door centrale verwarming en de verwarmingsketel van de school werd daarvoor gerecupereerd. Enkele geëngageerde Stavelenaren onder leiding van Pieter Matten zijn nog bezig met de elektriciteit te vernieuwen. Door hun inzet worden de kosten gedrukt! De zolderverdieping van Sine Nomine was voor de renovatie onbruikbaar. Dat verandert nu. De vloer werd verstevigd en een brandtrap werd geïnstalleerd. Dit wordt een ruime ontspanningsruimte met pooltafel, darts en beeldscherm.

Prachtig

“Dit is een prachtige realisatie voor Stavele”, zegt Pieter Matten. “Twee beeldbepalende gebouwen die energiezuinig en duurzaam gerenoveerd zijn. Jeugdcafé Sine Nomine kan ook dienen voor optredens en fuiven, het schoolhuis zal ten dienste staan van de vele verenigingen. We hebben nog een maand nodig om af te werken en zullen een opening organiseren.”