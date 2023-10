Stadslijst krijgt de naam Team Ieper: “Logo met zicht op skyline van Ieper”

Dat CD&V, Open Ieper en N-VA met een gezamenlijke stadslijst naar de Ieperse kiezers trekken op 14 oktober 2024 wisten we al. Op vrijdag 13 oktober – precies een jaar voor de verkiezingen – maakten de drie partijen ook de naam van de stadslijst bekend: Team Ieper. In het logo kun je alvast de torens van de kattenstad herkennen.

Op 6 september ontplofte een politieke bom in Ieper. CD&V, Open Ieper en N-VA kondigden toen aan dat ze de handen in elkaar slaan en als één stadspartij naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken, terwijl Open Ieper en N-VA momenteel nog een coalitie vormen met Vooruit.

Team Ieper

Een goeie maand later maken de drie partijen ook de naam van de gezamenlijke stadslijst bekend. “Vandaag, exact een jaar voor de verkiezingen, stellen we met veel trots onze naam en logo voor”, vertelt burgemeester en lijsttrekker Emmily Talpe (Open Ieper). “De naam weerspiegelt perfect hoe we ons voelen bij deze gezamenlijke lijst. We gaan samen als één sterk en dynamisch team ons 200% smijten voor Ieper. De naam is dan ook geworden: Team Ieper!”

Skyline

Ook het logo werd voorgesteld in aanwezigheid van een delegatie van Team Ieper. “Het logo werd ontworpen door een Ieperling”, vervolgt Emmily Talpe. “Kengie Bruneel uit Hollebeke, van Bureau R. Er werd gekozen voor een strak logo met verwijzing naar de drie partijen in de vorm van de drie partijkleuren, het blauw, oranje en geel. Symbolisch is ook het zicht op ‘de skyline’ van Ieper, met de belforttoren, Sint-Maartenskathedraal en een van de torens van de Lakenhallen. Dat is voor elke Ieperling heel herkenbaar en daarmee willen we onze liefde voor onze stad tonen. Het feit dat we preus zijn op onze fantastische stad.”

Lijsttrekker en lijstduwer

Over wie er allemaal op de lijst zal staan werd nog niet gecommuniceerd. Wel werd al aangekondigd dat Emmily Talpe de lijst zal trekken en Katrien Desomer (CD&V) lijstduwer wordt. De vierde plaats op de stadslijst van Team Ieper gaat naar iemand van N-VA. (TOGH)