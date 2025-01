Stadsbestuur van Harelbeke past parkeertijd op Marktplein aan naar twee uur: “Een goede zaak”

Het stadsbestuur van Harelbeke kondigt een aanpassing aan in de parkeermogelijkheden op het Marktplein: de parkeertijd wordt binnenkort uitgebreid naar twee uur. Dit besluit volgt op advies van het handelscomité.

Het advies benadrukt dat deze uitbreiding nodig is om de omliggende handels- en horecazaken de nodige ademruimte te geven en bezoekers meer tijd te bieden om te winkelen of te genieten van de lokale horeca. Uit recente parkeertellingen blijkt dat de parking op het Binnenhof momenteel niet op volle capaciteit wordt gebruikt. “De aanpassing van de parkeertijd op het Marktplein zal het parkeerpatroon wijzigen, waarbij bezoekers mogelijk sneller geneigd zijn om op het Marktplein te parkeren. Om dit in goede banen te leiden, wordt de signalisatie naar de verschillende parkings in de omgeving Marktplein, Vrijdomkaai en Binnenhof, herbekeken”, duidt schepen van Mobiliteit Koen Opsomer (team harelbeke).

Duidelijke en zichtbare bewegwijzering

“Dat bezoekers vanaf nu in de nabije omgeving van het Marktplein overal minstens twee uur kunnen parkeren, komt de duidelijkheid ten goede. Een goede zaak dus. Bovendien is het een extra dienstverlening tegenover mensen die een begrafenis bijwonen in de Sint-Salvatorkerk. Het handelscomité stelde hiervoor een voorstel op dat rekening houdt met duidelijke en zichtbare bewegwijzering naar deze parkings. Dit begeleidt niet alleen bezoekers beter, maar helpt ook de handelaars en horeca-uitbaters om in hun communicatie naar klanten te verwijzen naar de meest geschikte parkeerlocaties”, aldus schepen van Economie Kathleen Duchi (team harelbeke).

De stadsdiensten werken nu in overleg met het handelscomité de volgende stappen uit, inclusief een concreet plan voor een verbeterde signalisatie.