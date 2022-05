Stad Menen investeert in buitenschoolse opvang

De stad Menen blijf verder investeren in de schoolgaande jeugd. Nadat ze onlangs Lokaal Loket Kinderopvang lanceerden, werd nu het pilootproject ‘Buitenschoolse opvang en activiteiten’ opgestart.

“Alle kinderen in Menen en deelgemeenten gelijke en maximale ontplooiingskansen bieden, is en blijft ons ultieme doel”, zegt schepen van Sociale Zaken en Gelijke Kansen Angelique Declercq (Vooruit).

“De opstart van de eerste pilootprojecten Buitenschoolse opvang en activiteiten is een nieuw realisatie binnen onze visie. Dit project vloeit voort uit een Vlaams decreet voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De doelstellingen zijn de kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden aanbieden buiten de schooluren en dat kan heel uiteenlopend zijn.”

Leeskoffer

Cara Huygen is de regisseur van het project: “In totaal kregen we 206.000 euro toegestopt om het project op te starten. Vanaf 2026 zal dat bedrag verdubbeld worden. Nu zijn er met de Sint-Jansschool, De Stap in Lauwe, Bulo Blijdhove, De Kleine Prins en GBS Barthel in Rekkem vijf scholen die aan het proefproject deelnemen. Vanaf volgend schooljaar zullen alle lagere scholen uit Groot-Menen betrokken worden in het project.

In de proefscholen worden nu uiteenlopende activiteiten georganiseerd: yoga, crea, kleuterbeweging, trommelen en zingen in een koor. Daarnaast zijn er ook boxen met speelmateriaal en een leeskoffer die ter beschikking werd gesteld door de Meense bibliotheek.

Schepen Declercq: “Wij willen vanuit het stadsbestuur ouders helpen om de puzzel van buitenschoolse activiteiten te leggen. Dat kan door activiteiten op school of in de buurt ervan te organiseren zodat het voor de ouders eenvoudiger wordt om voor hun kinderen een hobby te vinden die ze kunnen uitoefenen.”

“Er moet daarbij rekening worden gehouden met mobiliteit, variatie, met extra aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. We willen op deze manier alle kinderen gelijke kansen geven.”